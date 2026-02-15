Christian Nodal canta con Ángela y Leonardo Aguilar; fans aseguran que Pepe Aguilar lo 'obliga' (VIDEO)

Ciudad de México.- El pasado viernes 13 de febrero de 2026, los miembros de una de las dinastías musicales más grandes de México, Pepe, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, estuvieron presentes en un concierto realizado en el Auditorio Nacional para conmemorar el Día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ofreciendo varias canciones de su amplio repertorio musical mientras los acompañaba Christian Nodal.

De hecho, precisamente el sonorense ha dado de qué hablar en las últimas horas, pues, a pesar de que hoy es domingo, varios internautas notan que quizás el ex de Belinda no se siente tan cómodo cuando lo invita su suegro a unirse al show. Evidentemente, ninguno de los involucrados ha salido a hablar sobre este tema, que ya se volvió tendencia en plataformas como TikTok, donde muchos aseguran que Nodal ya se cansó de su familia política.

¿El karma?

Todo comenzó cuando, mientras compartían escenario los cuatro cantantes, de pronto Christian se despide de su esposa en un gesto que demuestra que va a tomar asiento como espectador del show. Sin embargo, en ese instante, el intérprete de Por Mujeres Como Tú pide que le traigan "unos audífonos a su yerno". A pesar de los gritos de furor del público, lo que llama la atención es el gesto que plasmó el cantautor al darse cuenta de cuál sería su papel en la presentación.

Aseguran que no está cómodo

De tal forma que una parte de los usuarios considera que al artista no le está gustando el trato que recibe y que, de alguna manera, se ve obligado a actuar por su cuenta frente al empresario. Otros aprovechan para recordar que, si no le hubiera sido infiel a la trapera argentina Cazzu, sería tendencia por algo muy diferente: compartir su talento musical con el exitoso puertorriqueño Bad Bunny.

"El karma de Nodal, tener siempre a los Aguilar encima", escribió @Alex, siendo apoyado por @Sole: "¿Por qué no le avisan antes? Queda feo y se ve incómodo; él no quiere participar, se ve obligado". No obstante, otros lo toman con total humor: "AJAJAJA Es verdad, ya se estaba despidiendo, no lo dejan ser, pobre que él solito se metió allí", afirmó el perfil de @MaliSuoEr. Ahora te toca a ti: ¿crees que Christian Nodal no se siente cómodo?

Fuente: Tribuna del Yaqui