Horóscopos Nana Calistar HOY LUNES 16 de febrero: La fortuna de tu signo para comenzar semana con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este lunes 16 de febrero de 2026 inicia con una energía de renovación que invita a dejar atrás lo que no funcionó la semana pasada y enfocarse en nuevos objetivos. Nana Calistar señala que el arranque de semana trae una vibra ideal para organizar ideas, retomar planes y tomar decisiones que se habían estado postergando por miedo o inseguridad. Según la influencia de los astros, el Sol en Acuario sigue moviendo cambios en la mentalidad, impulsando a muchos signos a ver las cosas desde otra perspectiva y a buscar soluciones más prácticas.

La energía del universo favorece los nuevos comienzos, los ajustes de rumbo y la claridad para enfocarse en lo que realmente importa. En el tarot, la carta que rige este día es El Mago, símbolo de iniciativa, talento y capacidad para crear nuevas oportunidades, recordando que todo empieza con una decisión firme. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este lunes invita a empezar con actitud positiva, confiar en tus capacidades y dar el primer paso hacia lo que deseas construir.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 16 de febrero: La fortuna de tu signo con Sol en Acuario

Aries

Arrancas la semana con mucha energía, pero también con prisas. Cuidado con querer resolver todo de golpe porque podrías cometer errores. En el trabajo se marcan nuevas responsabilidades que te pondrán a prueba. En el amor, alguien espera más atención de tu parte; no te hagas el distraído. Cuida tu carácter.

Tauro

Este lunes será ideal para organizarte y poner orden en tus pendientes. Andarás pensando mucho en tu estabilidad económica y eso te ayudará a tomar mejores decisiones. En el amor, alguien podría reclamarte tiempo o interés. Escucha antes de reaccionar.

Géminis

Tu mente estará acelerada y llena de ideas nuevas. Es buen día para iniciar algo que traes en mente desde hace tiempo. En el amor, se marcan mensajes o llamadas inesperadas que te sacarán de la rutina. Evita meterte en chismes que no son tuyos.

Cáncer

La semana inicia con emociones revueltas, pero también con ganas de avanzar. Este lunes será importante para dejar atrás algo que te estaba pesando. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar una situación del pasado. No te cierres.

Leo

Se marcan movimientos importantes en lo laboral que podrían beneficiarte si te mantienes firme. Este lunes es de actitud y constancia. En el amor, podrías sentir celos o inseguridad sin motivo. Confía más y no hagas problemas donde no los hay.

Virgo

Arrancas la semana con muchas responsabilidades, pero también con la capacidad de resolverlas. Organízate bien y no te cargues de más. En el amor, alguien necesita que le pongas más atención. En lo económico, mantente prudente con tus gastos.

Libra

Este lunes te hará pensar en decisiones que vienes postergando. No tengas miedo de hacer cambios si sabes que son para tu bien. En el amor, se marcan momentos de claridad para saber qué quieres realmente. Cuida tu energía y evita discusiones.

Escorpio

Tu carácter estará fuerte y podrías reaccionar de más si algo no sale como esperas. Este lunes será clave para enfocarte en tus metas y dejar de prestar atención a lo que dicen los demás. En el amor, alguien quiere acercarse, pero espera una señal tuya.

Sagitario

La semana inicia con ganas de moverte, cambiar rutinas y hacer algo distinto. Este lunes será ideal para planear un viaje o proyecto. En el amor, podrías recibir una invitación inesperada. Cuida tu descanso y no te desveles tanto.

Capricornio

Empiezas la semana con la mente puesta en el trabajo y el dinero. Se marcan avances importantes si te mantienes constante. En el amor, alguien podría sentirse desplazado por tu exceso de responsabilidades. Haz un espacio para lo emocional.

Acuario

Sigues en una etapa de cambios importantes y este lunes te traerá claridad sobre decisiones personales. Confía en tu intuición. En el amor, podrías recibir un mensaje que te haga sonreír. Aprovecha la buena racha que traes para avanzar.

Piscis

Tu intuición estará muy fuerte y te ayudará a tomar buenas decisiones. Este lunes será ideal para cerrar ciclos y comenzar algo nuevo. En el amor, se marcan momentos especiales si te permites sentir sin miedo. Cuida tus finanzas y evita gastos innecesarios.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui