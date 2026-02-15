Lo que Ángela Aguilar no pudo, Cazzu sí: Interpreta 'Con otra' junto a Bad Bunny en Argentina (VIDEO)

Buenos Aires, Argentina. - La noche del sábado 14 de febrero, todavía en conmemoración de San Valentín, Bad Bunny ofreció su segundo concierto en el Estadio de River Plate y, desde antes de que comenzara, surgieron especulaciones en torno a la invitada especial, que resultó ser nada más y nada menos que la talentosa argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida simplemente como Cazzu.

En dicha presentación estuvieron aproximadamente 80 mil asistentes, y causó una enorme sorpresa el cantante puertorriqueño cuando subieron al escenario la trapera junto con Duki y Khea para interpretar Loca Remix, un tema que lanzaron en 2017 y que hizo recordar a sus fans aquellos buenos tiempos. Cabe resaltar que desde hace semanas se dice que el artista de fama mundial y la mujer de 32 años mantuvieron una relación en el pasado, pero esto no ha sido confirmado por las partes involucradas.

En algún momento de la velada, la compositora cantó Con Otra, una de sus creaciones más icónicas, que hace que la mayoría del público recuerde lo sucedido con su ex Christian Nodal, quien se cree le fue infiel con la hija del emblemático cantante de música ranchera y regional mexicana. A pesar de que tanto el sonorense como la nieta de Flor Silvestre negaron varias veces esa versión, las declaraciones de Julieta siempre han dado a entender que sí fue víctima de estas dos celebridades.

Cazzu en el concierto

Otro de los instantes que se volvió muy viral en redes sociales fue cuando el hombre que recientemente dio un show en el Super Bowl LX abrazó a la rapera, reviviendo las habladurías sobre el supuesto romance. Es necesario recordar que hace un tiempo Maryfer Centeno mencionó que había bastante confianza entre este par, lo que provocó que varios usuarios aseguraran que hubiera sido mejor que se quedara con él en lugar de con Nodal.

@quiqueusales CAZZU CANTANDO “CON OTRA” EN EL SHOW DE BAD BUNNY EN RIVER… Y EL ESTADIO SE VINO ABAJO. ? original sound - Quique Usales

Para terminar, Cazzu subió emotivos videos a sus historias de Instagram, donde expresó todo con un "gracias, Benito", mientras en el fondo se reproducía la muestra de afecto entre ella y quien dicen está comprometido en matrimonio con la diseñadora Gabriela Berlingeri. Asimismo, publicó tres fotografías de ese mágico concierto, recibiendo felicitaciones de sus seguidores y hasta de Joy Huerta.

Fuente: Tribuna del Yaqui