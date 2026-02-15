"Me decía, 'qué asco tu contenido'": Adriano rompe el silencio sobre la distancia con Samadhi Zendejas

Ciudad de México.- El hermano de la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien despuntó su carrera al interpretar a la fallecida Jenni Rivera en su etapa adolescente dentro de la telenovela de Mariposa de barrio, está causando controversia tras una reciente entrevista en la que arremete contra la joven de 31 años. A continuación, te contamos qué ocurrió con este par que parecía inseparable.

En una entrevista que se volvió viral en TikTok, el actor de Televisa explicó a sus fans por qué ya no comparte contenido con la protagonista de Vuelve a mí. Para nadie es un secreto que ambos solían estar muy unidos y constantemente demostraban afecto mutuo, siendo un ejemplo de buena relación entre hermanos. Sin embargo, con las recientes declaraciones de Adriano Zendejas quedó claro que la ruptura fue significativa.

"Mi hermana me decía, 'qué asco tu contenido'. Mi hermana no me habla desde hace un año, mi hermana me decía, '¿qué es eso? Me dejó de hablar'", destacó el streamer, también conocido como Maestro Shifu. Es necesario señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la actriz no ha respondido a estas aseveraciones; en cuanto lo haga, tendrás toda la información en TRIBUNA.

Escena de 'Mariposa de barrio'

Él ayudó a su crecimiento

Según las palabras del influencer, solía ayudarla a crear contenido para su canal de YouTube, así como en las actividades de la modelo a través de videos en plataformas como TikTok e Instagram. En un momento de la charla confesó que varias ideas creativas provenían de él. No obstante, según su versión de los hechos, la ruptura comenzó cuando quiso crecer en internet y, a cambio, recibió críticas.

#Tendencias | Christian Nodal canta con Ángela y Leonardo Aguilar; fans aseguran que Pepe Aguilar lo 'obliga' (VIDEO) uD83DuDE4AuD83DuDE33 https://t.co/SkiI4ylfPn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 15, 2026

"Yo le decía: 'Di esto, habla esto, esta idea', y éramos un gran equipo y la morra era un exit… Bueno, es un exitazo", explicó, añadiendo que se sentía solo. A pesar de la distancia con su hermana, agradeció la experiencia negativa porque le permitió aprender: "Le agradezco mucho a la vida que me haya puesto en esa situación, porque si yo no estuviera en esa situación, no le hubiera echado las ganas que le eché".

Fuente: Tribuna del Yaqui