Salma Hayek a Claudia Sheinbaum por incentivos al cine mexicano: "No teníamos a esta presidenta"

Ciudad de México.- Salma Hayek es una actriz y productora de cine mexicana bastante reconocida en la industria de Hollywood. Aunque comenzó su carrera artística en México protagonizando telenovelas como Teresa (1989-1991), su mayor popularidad la consiguió cuando decidió expandir su trayectoria en Estados Unidos, ganándose con los años un espacio destacado en el entretenimiento internacional.

Este domingo 15 de febrero de 2026 formó parte de las personalidades del rubro que acompañaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la presentación de un programa de incentivos fiscales dirigido a fortalecer la producción de series y películas en el país. Independientemente del importante tema que se abordó, la mujer que dio vida a la destacada pintora Frida Kahlo en una película biográfica que ella misma produjo llamó la atención por el atuendo que eligió.

El conjunto que escogió para acompañar a Claudia Sheinbaum

En lugar de los elegantes vestidos que suele usar cuando asiste a los Premios Oscar, ahora, debido a las características del evento, optó por un estilo sofisticado y sobrio. Su vestimenta estuvo integrada por prendas en tonos neutros; para empezar, llevó un pantalón de vestir negro y una camisa en la misma tonalidad. Como complementos destacó un saco en tono café oscuro, un cinturón dorado y zapatos de plataforma.

Salma Hayek

Su intervención

Cuando fue su turno de dedicar algunas palabras a los presentes en el Palacio Nacional, la veracruzana agradeció en primera instancia que la tomaran en cuenta e incluso aseguró que estaba a punto de romper en llanto por la emoción de encontrarse en su tierra: "Estoy muy emocionada de estar con ustedes, espero poder hablar sin llorar, porque además vengo sin dormir, ya ven, ya quiero llorar de ver las caras de mi gente, la gente que me inspiró".

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein anuncia incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual en México.



El objetivo es fortalecer el cine nacional y atraer producciones internacionales para generar empleos y formar talento en nuestro territorio. pic.twitter.com/NHKMULdnmQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 15, 2026

"Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero; me lo daban si me iba a cualquier otra parte, menos a México. Pero, ¿cómo se filma una carta de amor a México y se firma en Australia?", enfatizó sobre las dificultades que durante mucho tiempo experimentó por falta de recursos para hacer realidad el proyecto en el que trabaja y agradeció a la representante del Poder Ejecutivo.

