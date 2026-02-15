Se desfiguró el rostro: Actriz de Televisa se sometió a cirugía plástica y aparece con triste noticia

Ciudad de México.- La reconocida modelo y famosa actriz de Televisa mexicana, Carmen Campuzano, recientemente brindó una entrevista, en la que habló de cómo se desfiguró el rostro por culpa de un incidente doméstico por el que tuvo que someterse a cirugía plástica, por la que brindó una entrevista en la que dio una triste noticia a sus fans sobre toda su situación.

Como se recordará, el pasado miércoles 13 de agosto de este 2025, en Ventaneando, se confirmó que la famosa una vez más fue hospitalizada de emergencia el pasado 12 de agosto, por problemas de salud con su nariz, después de años con una serie de reconstrucciones, pues tuvo que someterse a una intervención médica de urgencia por rasgarse la piel en dicha zona, incluso reveló que tuvo una severa infección que tratar: "Fue por unos anteojos a los que se les cayó la gomita y me perforaron el tejido. Como estaba la patita descubierta, con el peso de los lentes me perforó y se agrandó porque se infectó".

Ahora, tras varios meses de esta situación tan inesperada, declaró que tuvieron que hacerle una microcirugía, de la que aunque tenía mucho miedo, salió todo a la perfección y se encuentra de maravilla, destacando que previno más operaciones de esta índole, agradeciendo que la salvaran: "Estoy de maravilla, gracias a Dios. Me operó el doctor Raúl Granados Martínez, cirujano plástico con la especialidad de microcirugía microvascular reconstructiva. Me salvó de una situación muy delicada. Estoy muy contenta".

Me cambió la vida porque fue un gran parteaguas, me siento más tranquila, plena y con más confianza, con muchas cosas. Es la cuestión de la salud, de sentirme bien, de no estar con zozobra de ‘ahora qué’ y bendito Dios todo está bien

No exactamente en una depresión porque no considero venir en una depresión, tengo tantas ocupaciones que ni tengo chance ni para eso, pero sí tenía momentos de sobresalto y preocupación, que esto se tenía que entender de la forma adecuada".

Obviamente tuve otros procedimientos pero esa perforación que yo tenía, requería de una especialidad muy particular que es la microcirugía microvascular reconstructiva. Estoy feliz", concluyó.

¡Carmen Campuzano se somete a OTRA CIRUGÍA en su nariz! Explica por qué y asegura vivir en la etapa más plena y feliz de su vida#DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zlDhWZWcuU — De Primera Mano (@deprimeramano) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui