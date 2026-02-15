VIDEO: Problemas en la caseta dejan a Yeri Mua con llantas PONCHADAS mientras se dirigía a show en CDMX

Ciudad de México. - La polémica creadora de contenido veracruzana Yeri Mua ya había tomado un descanso de los escándalos, pero ahora se volvió tendencia por un motivo completamente diferente, que incluso llegó a alarmar a sus seguidores. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales le adjudican la responsabilidad, asegurando que se trató de una imprudencia del conductor que manejaba su vehículo. A continuación, en TRIBUNA te presentamos todos los detalles.

En el video que compartió en sus redes sociales, la cantante de reguetón cuenta que el incidente ocurrió mientras se dirigía al Palacio de los Deportes, lugar donde tenía planeado ofrecer un concierto. Sin embargo, lo que evidentemente no esperaba era tener un problema al pasar por una caseta de cobro en la Ciudad de México, sitio exacto donde terminaron ponchadas sus llantas, provocando que la influencer estallara de furia.

¿Por qué dañaron su vehículo?

El incidente se registró en "la subida del segundo piso" y, según Yeri Mua, todo comenzó cuando el vehículo que iba adelante no pagó la caseta, activando un sistema que poncha llantas, mejor conocido como sistema antievasión de peaje. Este mecanismo funciona cuando alguien intenta evadir el pago, y para mala fortuna, la tecnología concluyó que la responsable era la personalidad de internet.

Llegó a su concierto

"Se me poncharon las llantas en la subida del segundo piso, porque resulta que aquí los suichis de Ciudad de México pusieron una mamada que poncha llantas", afirmó, para después arremeter contra el supuesto responsable: "El pendej** de adelante de mí, pues hagan de cuenta que le poncharon las llantas porque no pagó el tag, y yo sí pagué el tag y a mí me poncharon las llantas también", enfatizó.

Exigió que le repusieran su tiempo

Como mencionamos, la empresaria se dirigía a un evento y realmente le preocupaba no llegar a tiempo. Ante el temor de incumplir con sus compromisos, externó su frustración. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, ya que con ayuda de amigos logró llegar al lugar tras decidir dejar abandonada su camioneta blanca: "Ay no, ya me chingaron mi camioneta (…) y se está haciendo un trafical por mi culpa, pero qué, soporten, que soporten porque yo no tuve la culpa de las cagadas viales (…) Cosas que no pasarían en mi pueblo", dijo en uno de los videos.

