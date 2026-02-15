Zendaya aparece en el Centro de la CDMX y su visita queda registrada en VIDEOS y FOTOS virales

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante estadounidense Zendaya fue captada en las calles de la Ciudad de México, específicamente sobre Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito, en el Centro Histórico. Esta situación provocó que en redes sociales no se deje de hablar del tema y que muchos se pregunten qué está haciendo exactamente la estrella de Hollywood en nuestro país.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la razón de su visita, no es algo nuevo para los fans, ya que desde hace horas ha sido vista por varias personas. Incluso, el perfil @Zendaya_Updated compartió un video en el que la celebridad aparece en un restaurante junto a su equipo de trabajo: "Zendaya fue vista recientemente en la Ciudad de México con su equipo", escribió la cuenta desde X (antes Twitter).

¿No está embarazada?

Todo parece indicar que desde anoche ya estaba en territorio nacional, pues la usuaria @karenreu subió a su perfil en TikTok un video en el que cenaba con otras jóvenes cuando, de pronto, se percatan de que dentro del negocio esperaba su turno la exestrella de Disney. En cuanto a su supuesto embarazo, la joven que grabó el clip aclaró en los comentarios que no había señales de que estuviera esperando un bebé.

Anoche @karenreu la captó en un restaurante

"Zendaya":

Porque se le vio esta mañana grabando en CDMX pic.twitter.com/PwrvNNiHEg — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 15, 2026

Según información de Infobae, es muy probable que la prometida de Tom Holland esté grabando promocionales de The Drama o incluso que participe en una sesión de fotos. Por lo pronto, solo queda esperar a que la propia artista revele el proyecto en el que trabaja. En cuanto a los fans, muchos lamentaron que su visita ocurriera en domingo, un día en el que varias personas no transitan por ese sector.

Zendaya was seen in Mexico City with her team recently. pic.twitter.com/zV7avlSmJW — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) February 15, 2026

Precisamente, otra famosa veracruzana que triunfó en Hollywood, Salma Hayek, también estuvo recientemente en el centro del país, ya que formó parte de los invitados a la conferencia de prensa realizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: "Estoy muy emocionada de estar con ustedes, espero poder hablar sin llorar, porque además vengo sin dormir, ya ven, ya quiero llorar de ver las caras de mi gente, la gente que me inspiró", expresó durante su intervención.

