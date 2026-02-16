¡Síguenos!
Actriz de Televisa detrás de Tere 'La Secretaria' lanza dardo a Salma Hayek: "¿No te duele tu país?"

A raíz de la participación de Salma Hayek en la conferencia que realizó Claudia Sheinbaum, una actriz de Televisa se le fue encima molesta

Ciudad de México.- Raquel Garza es una comediante mexicana que suelen identificar por su popular personaje de Tere la Secretaria, quien en las últimas horas comenzó a dar de qué hablar a raíz de un breve, pero eficaz, comentario que hizo en su perfil de X (antes Twitter); lo anterior porque se desató una especie de batalla campal en la que algunos usuarios de la red social se le fueron encima y otros la apoyaron.

"¿Acaso no te duele tu país @salmahayek?", eso escribió en la plataforma de Elon Musk y, de inmediato, los internautas la cuestionaron, molestándose con quienes estaban en su contra y dándole la razón a quienes consideran que la actriz veracruzana, Salma Hayek, que desde hace años vive fuera del país, no se interesa realmente por lo que sucede en México, pues a ella no le afectan los delitos.

¿Por qué mencionó a Salma Hayek?

Aunque no se sabe con exactitud el motivo por el que la exintegrante de Televisa la trajo a colación, ya que no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, seguramente lo hizo porque ayer domingo 15 de febrero formó parte de las personalidades que acompañaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la presentación de un programa de incentivos fiscales dirigido a fortalecer la producción de series y películas en el país.

La cuestionan 

Por lo tanto, su publicación terminó siendo un espacio donde las personas debatían sobre partidos políticos e incluso la tacharon de "ardida", subiendo fotografías de ella de viaje para dar a entender que a la celebridad también le tiene sin cuidado el rumbo de México. Cabe destacar que Salma Hayek, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no le ha respondido; sin embargo, en caso de que ocurra tendrás la actualización en TRIBUNA.

¿Busca atención?

Según @ozkr1511black, lo que Raquel busca es atención: "Ya tuviste tus 5 minutos de visibilidad mencionando a Salma Hayek, ahora vuelve a tu agujero". Sea una cosa u otra, a continuación, te contamos un poco de la trayectoria de esta mujer que nació en Tampico, Tamaulipas. Uno de sus proyectos más destacados en la televisión abierta fue en 2019 con Amar a muerte, que incluso le hizo ganar el premio a la Mejor Primera Actriz en los Premios TVyNovelas.
 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

