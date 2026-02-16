Actriz de TV Azteca estremece a 'VLA' con fuerte confesión del caso de abuso de Héctor Parra a su hija

Ciudad de México.- La reconocida actriz de TV Azteca y conductora mexicana, Aida Pierce, durante una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría que estremeció a los espectadores y reporteros, debido a la fuerte confesión que ha hecho con respecto al polémico caso de abuso sexual de su expareja, el actor Héctor Parra, en contra de su propia hija, Alexa Parra Hoffman, con supuestas manipulaciones de Ginny Hoffman.

La reconocida hija mayor de Parra, Daniela Parra en una reciente entrevista, afirmó que Alexa no solo fue manipulada por su madre, Ginny, para acusar a su padre, sino por una de las exparejas del actor de Pícara Soñadora, con la que terminaría mal y querría vengarse difamándolo: "Sí, en la otra ex de mi papá. Nadie habla de ella, pero ella fue de hecho la cabeza de todo esto. Cuando terminó con mi papá, que terminaron mal, ella fue con 'la doña' a decirle: 'Yo vi que hacían esto', quiso creerlo, se agarraron una historia y de ahí se hicieron amigas, se fueron a Cancún"

Ahora, Aida en entrevista para el matutino del Ajusco, declaró que sí hay una ex que es amiga de Hoffman que podría coludirse para hundir a Héctor, y aunque no dijo nombres se cree que habla de Paulina Garrido, ya que hizo menciones de situaciones que apuntan a ella, como el hecho de que trabajaron juntas, y odia al actor: "Es esta güera que esta amiga de Ginny, yo estuve con ella en una película y me estuvo platicando muchas cosas feas de él y le digo 'Yo ni te conozco ¿porqué me dices esto?', es que yo fui pareja y esto y esto, y le dije 'no me gusta el chisme'. Me pareció desbordada su ira hacía Héctor".

Finalmente, Aida declaró que mientras que ella grababa la novela, Alegría de Medio Día, y Ginny estaba en Chiquilladas, al verlos a ambos platicando se molestaba mucho, por lo que ella decidió dejar de hablarle al actor, afirmando que él ya le había comentado sus planes de casarse, y por eso prefirió que la paz prevaleciera en esa relación: "Le digo, 'no te vaya a provocar un problema con ella, y a la única que veo pasar con cara seria es a ella, no le vaya a caer mal que tu y yo estemos saliendo como amigo, cuando ya fuimos novios una vez, entonces mejor te dejo, mejor me hago a un ladito'".

Cabe mencionar que hasta el momento, Ginny y Alexa se han mantenido al margen y no han dado respuesta a Aida, ni tampoco a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy con respecto a estas declaraciones, sobre que hay una tercera implicada, que en realidad sería la que movería todas las fichas del tablero para esta situación tan polémica, pero se espera que pronto hablen al respecto de estos nuevos señalamientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui