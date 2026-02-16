¿Está delicada? Fátima Bosch reaparece y revela su estado tras desvanecerse en Carnaval de Ecuador

Quito, Ecuador.- Después de haber desvanecido en Carnaval de Ecuador, despertando las preocupaciones de millones en redes sociales, la reina de belleza mexicana, Fátima Bosch, recientemente ha reaparecido en redes sociales para aclarar todo de su incidente, revelando su estado de salud en medio de todas las especulaciones de qué es lo que le pasó sobre el carro alegórico, ¿acaso está declidada?

Como se sabe, la Miss Universo 2025 fue parte del tradicional Desfile de la Confraternidad en Ambato, celebrado durante la 75 edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, el pasado domingo 15 de febrero, en Ecuador, fungiendo con sus funciones como la reina de belleza en todo el mundo. La mexicana parecía estar disfrutando el carnaval, hasta que comenzó a sentirse mal y se detuvo del barandal de seguridad mientras que caía al piso y una mujer la auxiliaba.

En el momento en que se viralizó dicho material audiovisual en X, antes conocido como Twitter, se desconocía qué pasó, pero se comenzó a especuló que pudo haber sido una descompensación a causa de la altitud tan drástica que existe en Ecuador con la ciudad desde la que viajó, México: "Ambato se encuentra a aproximadamente 2.577 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele afectar a visitantes internacionales no aclimatados, provocando lo que comúnmente se conoce como 'soroche' o mal de altura".

Ahora, este lunes 16 de febrero la reina de belleza empleó sus redes sociales, como Instagram, para compartir un comunicado en el que revela que no fue una descompensación, sino fue un problema con el agotamiento que enfrenta, dado a que por sus actividades como reina de belleza, no ha podido descansar como es debido para estar en optimas condiciones: "El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad. Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre".

Cabe mencionar que hasta el momento no se han filtrado videos de Bosch después del desvanecimiento, pero al parecer pudo continuar con el itinerario de su agenda en Ecuador, por lo que se espera que pronto, también aparezca en otros eventos con un aspecto mejorado.

¡Luego de desvanecerse durante un desfile en Ecuador, #FátimaBosch compartió un comunicado en sus redes sociales! uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDC83uD83CuDFFBuD83DuDC51??uD83DuDCFA #SESAlMomento #SaleElSol pic.twitter.com/iI4Go9XazA — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui