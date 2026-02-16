Fallece estrella de 'El Padrino', Robert Duvall, a los 95 años; esta sería la causa de muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- El famoso y querido actor estadounidense, Robert Duvall, mayormente reconocido por su persona en El Padrino, desgraciadamente falleció a los 95 años de edad, y ha sido su esposa, la encargada de llevar la triste noticia a sus millones de seguidores y fans. En redes sociales, los seguidores y colegas de la estrella mundial se unieron para despedirlo, ¿cuál fue su causa de muerte?

La mañana de este lunes 16 de febrero del 2026, a través de una publicación de Facebook, la viuda de Robert, Luciana Duvall, anunció que desgraciadamente su esposo, reconocido actor y productor, había perdido la vida el pasado domingo 15 de febrero, rodeado de paz y amor por sus seres queridos y más cercanos: "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo".

Luciana declaró que el actor, reconocido por su participación en el filme de mafia junto a Al Pacino y Robert de Niro, declaró que el mundo perdía a un ganador del Oscar, pero ella lo perdía todo en la vida, destacando que su pasión y amor por el cine, por los personajes, la comida y la manera en que conquistaba a todos con su carisma, sería lo que más extrañará: "Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

uD83DuDEA8#AlertaADN



Falleció a los 95 años el actor estadunidense Robert Duvall, conocido por sus papeles en "El Padrino" y "Apocalipsis ahora", así lo confirmó su esposa Luciana Duvall pic.twitter.com/DUqdE3bsnL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 16, 2026

Con respecto a las causas del deceso del actor de Hollywood, su viuda no reveló las causas ni dio un indicio claro, de qué fue lo que le pasó, pero se cree que podría haber sido por una enfermedad prolongada, o simplemente por causas de la propia edad. Se espera que pronto den más informes sobre este lamentable deceso, y también sobre los detalles del último adiós del reconocido actor.

Robert con más de 70 años en el mundo artístico, fue ganador de un premio Oscar en el año de 1983, al interpretar a una exestrella del country en el filme Tender Mercies, además de saltar a la fama con sus personajes importantes en proyectos como El Padrino I y II, Apocalipsis Ahora, The Conversation, Network y The Natural, entre muchas otras que lo hacen una auténtica leyenda del cine.

Se ha muerto Robert Duvall a los 95 años. Leyenda del cine, mejoraba toda película en la que salía. pic.twitter.com/7JabVRxS1v — Íñigo Rodríguez uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDDE8 (@VanMaddle1) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui