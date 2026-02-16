Horóscopo Mhoni Vidente HOY lunes 16 de febrero 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Los astros marcan el rumbo de este lunes 16 de febrero de 2026 y muchas personas ya buscan qué les depara el destino. Si quieres iniciar la semana con claridad en temas de amor, dinero y trabajo, revisa los horóscopos de hoy compartidos por Mhoni Vidente, la astróloga más querida de México. Los horóscopos de Mhoni Vidente encontrarás las advertencias y oportunidades que no debes ignorar.

Como cada día, los horóscopos de Mhoni Vidente ofrecen señales para aprovechar la energía disponible y evitar conflictos innecesarios. Toma nota de lo que viene para tu signo y actúa con inteligencia.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY lunes 16 de febrero de 2026

Aries

Será un día clave para tomar decisiones laborales. Se presenta la oportunidad de un nuevo proyecto o cambio de responsabilidades. En el amor, evita discusiones por temas del pasado. En dinero, mantén control de gastos impulsivos.

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada, dicen los astros Podrías recibir noticias relacionadas con trámites o documentos pendientes. En el plano sentimental, alguien busca acercarse con intención seria. Cuida tu salud, especialmente el descanso.

Géminis

Este lunes 16 de febrero de 2026 favorece acuerdos y negociaciones. Si tienes una propuesta pendiente, es momento de presentarla. En lo personal, habrá reencuentros que te darán claridad. Evita rumores y comentarios innecesarios.

Cáncer

Los horóscopos de hoy indican estabilidad financiera, pero con responsabilidad. Será importante ordenar pagos o deudas. En el trabajo, alguien reconocerá tu esfuerzo. En el amor, evita sobrepensar situaciones.

Leo

El horóscopo de Mhoni Vidente señala crecimiento profesional. Podrías recibir una invitación a colaborar en algo nuevo. En pareja, es un buen día para hablar de planes a futuro. La suerte te acompaña en decisiones rápidas.

Virgo

Momento de reorganizar prioridades. El día favorece estudios, capacitaciones o temas legales. En relaciones personales, alguien te pedirá consejo. Cuida tu alimentación y evita el estrés acumulado.

Libra

Habrá avances en temas emocionales. Se aclaran malentendidos recientes. En trabajo, se recomienda discreción en proyectos nuevos. Buen momento para iniciar actividad física o retomar hábitos saludables.

Escorpio

Los horóscopos de Mhoni Vidente advierten cambios positivos en economía. Puede llegar un ingreso inesperado o pago atrasado. En el amor, debes escuchar más y reaccionar menos. Día ideal para planear metas a corto plazo.

Sagitario

La energía favorece viajes o movimientos relacionados con trabajo. No descartes una llamada importante, apunta el horóscopo de hoy. En lo sentimental, define lo que quieres y comunícalo con claridad. Evita prometer más de lo que puedes cumplir.

Capricornio

Es momento de cerrar ciclos laborales que ya no aportan crecimiento. Mhoni Vidente dice que se abre una puerta diferente, pero requiere decisión. En temas familiares, alguien necesitará tu apoyo. Mantén enfoque en tus objetivos.

Acuario

Semana ideal para innovar. Este lunes 16 de febrero de 2026 trae ideas que pueden convertirse en proyectos a mediano plazo. En pareja, se fortalecen acuerdos. Cuida tu economía y evita compras innecesarias.

Piscis

El día favorece la introspección y decisiones personales importantes. Podrías resolver un conflicto que arrastrabas desde enero. En el trabajo, mantente firme ante críticas. La suerte mejora en la segunda mitad del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui