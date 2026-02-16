Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 17 de febrero 2026: Lo que le depara a tu signo con Luna en Acuario

Ciudad de México.- Este martes 17 de febrero de 2026 llega con una energía de cierre y preparación, pues el Sol está viviendo sus últimos grados en Acuario antes de cambiar de signo, lo que provoca una sensación de evaluación y balance personal. Nana Calistar señala que este día es ideal para analizar decisiones recientes, ajustar planes y terminar pendientes antes de entrar en una nueva etapa energética.

En el tarot, la carta que rige el día es El Juicio, símbolo de despertar, revelaciones y segundas oportunidades, indicando que podrían presentarse noticias o conversaciones que cambien tu perspectiva. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este martes invita a escuchar tu intuición, cerrar ciclos con madurez y prepararte para un cambio importante que está por comenzar.

Horóscopos al estilo Nana Calistar para mañana martes 17 de febrero de 2026

Aries

Este martes vienes con toda la actitud, pero cuidado con querer resolver todo a la carrera. En el trabajo podrías tener una oportunidad de demostrar de lo que estás hecho, aprovéchala. En el amor, alguien del pasado podría dar señales; piensa bien si vale la pena volver a abrir esa puerta.

Tauro

Andarás más pensativo de lo normal, evaluando decisiones recientes. Este día será ideal para organizar tus finanzas y poner orden en pendientes. En el amor, evita los celos o inseguridades sin fundamento. Alguien quiere acercarse, pero no sabe cómo.

Géminis

Tu mente estará muy activa y podrías sentirte un poco saturado. Tómate las cosas con calma y no te llenes de compromisos que no podrás cumplir. En el amor, se marcan mensajes inesperados o una plática que te dará claridad. Cuida tu descanso.

Cáncer

Las emociones estarán movidas y podrías sentir nostalgia por situaciones del pasado. No te estanques en lo que ya fue. Este martes será bueno para cerrar ciclos. En el amor, alguien te demostrará que sí le importas más de lo que crees.

Leo

Traerás energía para avanzar y resolver pendientes. En el trabajo se marcan movimientos positivos si te mantienes firme. En el amor, evita discutir por cosas sin importancia. Aprende a escuchar y no siempre querer tener la razón.

Virgo

Te sentirás un poco presionado por responsabilidades, pero todo saldrá bien si te organizas. Este martes será ideal para poner en orden tus tiempos. En el amor, alguien necesita más atención de tu parte. No descuides lo emocional por enfocarte tanto en lo práctico.

Libra

Vienen decisiones importantes que ya no puedes seguir postergando. Este martes te dará señales claras sobre el rumbo que debes tomar. En el amor, podrías recibir una invitación o propuesta inesperada. Déjate sorprender.

Escorpio

Tu carácter estará fuerte y podrías reaccionar de más si algo no sale como quieres. Mantén la calma. Este martes será ideal para enfocarte en tus metas y dejar atrás rencores. En el amor, alguien del pasado podría aparecer de nuevo.

Sagitario

Tendrás ganas de hacer cambios y salir de la rutina. Este martes será bueno para planear algo que te motive. En el amor, se marcan acercamientos interesantes y momentos de conexión. No te cierres por miedo.

Capricornio

El trabajo y el dinero estarán en tu mente todo el día. Se marcan avances si te mantienes constante y disciplinado. En el amor, alguien quiere más cercanía contigo, pero espera una señal. No te muestres tan distante.

Acuario

Sigues en una etapa de cambios importantes y este martes te traerá claridad sobre decisiones personales. Confía en tu intuición. En el amor, podrías recibir un mensaje que te haga pensar mucho. No tomes decisiones apresuradas.

Piscis

Tu intuición estará muy fuerte y te ayudará a evitar problemas. Este martes será ideal para soltar lo que te causa estrés y comenzar a enfocarte en lo que realmente deseas. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites sentir sin miedo.

Fuente: Tribuna del Yaqui