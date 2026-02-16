Jimmy Fallon terminaría negocios con Thalía y Tommy Mottola por aparecer en archivos de Epstein

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que el reconocido presentador estadounidense, Jimmy Fallon, habría tomado la drástica medida de terminar negocios y romper todo lazo de amistad que tenía con Thalía y su esposo, Tommy Mottola, por el hecho de que el productor musical apareció en los archivos del fallecido empresario acusado de pedofilia y tráfico de mujeres, Jeffrey Epstein.

Como se sabe, Fallon es un hombre con muchos años en el medio artístico que ha consolidado amistades con personas importante en el medio, como lo es el caso de Mottola y su esposa, la actriz de María la del Barrio. En las última década se les ha visto con frecuencia conviviendo en Nueva York en restaurantes como Rao's, incluso se ha dicho que ambos han deleitado a los comensales al cantar improvisadamente a capela.

Pero al parecer, todos estos años de amistad se han visto terminada de manera tajante, aunque aparentemente con posibilidades de una reconciliación, después de que el esposo de la intérprete de Arrasando, apareció como uno de los involucrados en la red de tráfico sexual de Epstein, junto al Príncipe Andrés e incluso importantes políticos estadounidenses, como ha sido el de Donald Trump, que ha desestimado esta situación.

uD83DuDEA8 Esto de Jimmy Fallon es brutal uD83DuDC47uD83CuDFFB



?? La Casa Blanca normalizando a Epstein:

? “No es delito irse de fiesta con Epstein”.



??El zasca de Fallon:

? “Es como decir que no es delito hacer brunch con Jeffrey Dahmer”.



A veces el humor es el único que se atreve a decir la verdad. pic.twitter.com/3A3lzkBlok — Nenedenadie (@nenedenadie) February 6, 2026

Ahora, según informes, Jimmy decidió poner en pausa el proyecto para una línea de salsas para pastas que tenía organizando con el ejecutivo musical, que estaba planeado salir al mercado el próximo 2027, debido a que tras ser vinculado con el fallecido financiero estadounidense, decidió que era mejor mantenerse lo más lejos posibles y por ende, pausar la iniciativa comercial, hasta dar un veredicto final de si siguen o cancelan de manera definitiva.

Hasta el momento, el presentador nocturno no ha salido a dar declaraciones al respecto, pero en el portal de noticias, Page Six, declararon que una fuente cercana a Jimmy ya declaró que "nadie quiere estar ni a 50 pies de alguien mencionado en los archivos de Epstein", por cuestiones de su reputación pública, debido a que a más de 10 años en investigaciones, han salido a la luz nuevos documentos y terribles imágenes de todo lo que sucedía en este caso.

This is the trademark for the sauce venture that Jimmy Fallon and Tommy Mottola were launching pic.twitter.com/34ngtntw4Z — Music World Wonder (@MuWorldWonder) February 14, 2026

