Kunno habla del operativo en Zacateca vinculado a los Aguilar; revela reacción de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- A poco de tener que recluirse del mundo, el reconocido influencer y actor, Kunno, brindó una entrevista a diferentes medios de comunicación, en los que habló del operativo en Zacatecas, que estuvo vinculado a la familia Aguilar, despertando preocupaciones de algún atentado a su vida. Ante esto, el creador de contenido reveló la reacción de Ángela Aguilar y aprovechó para darle una contundente respuesta al cantante de rap, Emiliano Aguilar, por sus ataques.

El pasado jueves 12 de febrero, se reportó durante la noche, que hubo un ataque armado cerca de tierras de la familia Aguilar, incluso se dijo que sería algo directo en contra de Pepe Aguilar, Ángela y Christian Nodal, mientras se estaban desplazando por dicha zona para ir a su propiedad, y que los elementos de seguridad lograron repeler el ataque. Poco después, el cantante salió a desmentir lo dicho, asegurando que no tenían nada que ver y ellos estaban sanos y salvos en la Ciudad de México, pidiendo un alto a los chismes.

El actor de Como Dice El Dicho, declaró que él vio todo el tema a través de Internet y redes sociales, tales como X, antes conocido como Twitter, tras lo que se puso en contacto con la familia, que afirma solo le aseguraron que ellos se encontraban bien, sin complicaciones: "Vi varias cosas en Internet y yo les mandé mensaje y a mi me dijeron que todo bien, o sea, no sé los demás, a mi me dijeron que están bien, o sea, otra información sobre esta situación no tengo la menor idea".

Ante esto, afirmó que los intérpretes de Dime Como Quieres, en realidad no les han dicho absolutamente nada, debido a que le afirmaron que no quieren preocupar por nada de este tema antes de que entre a La Casa de los Famosos 6, en Telemundo: "Ahorita ni la menor idea, porque justo, o sea, ellos no me dijeron nada, me dijeron que, o sea, no queremos que tengas nada ahorita en la cabeza".

Finalmente con el tema de los recientes ataques del intérprete de Ese Vato y Con La Frente En Alto, declaró que él no se engancha con comentarios que vienen de parte de personas que ni conoce y menos que solo arman problemas: "Mi terapeuta me ha estado ayudando mucho este tiempo, como para estar tomándome cosas, o sea, yo me tomo las cosas de donde vienen, y o sea, no lo conozco, no sé que haya hecho, o sea nada, y pues muchas bendiciones y nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui