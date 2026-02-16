Luego del show de Bad Bunny con Cazzu, surge la pregunta: ¿Ángela Aguilar lo seguía o no en Instagram?

Ciudad de México.- Un tema que se ha vuelto muy viral en redes sociales es, sin duda, Ángela Aguilar, una cantante de regional mexicano que constantemente se ve envuelta en polémicas. En esta ocasión, se le ha relacionado con el artista del momento, el puertorriqueño Bad Bunny, pues ella fue una de las personas que compartió contenido del Conejo Malo tras su participación en el medio tiempo del Super Bowl.

Todo comenzó cuando compartió un fragmento del intérprete de Solo de Mí (Mixed), justo cuando mencionaba los países que forman parte de América. En aquel momento, algunos usuarios aprovecharon para cuestionarla, recordando que, en el pasado, durante una entrevista, dio a entender que no le gustaba la música urbana, especialmente el reguetón, por lo que les pareció contradictorio que ahora apoyara a uno de sus exponentes.

Para rematar, la noche del sábado 14 de febrero, en pleno San Valentín, como te informamos en TRIBUNA, la invitada especial del tremendo concierto que brindó Benito Martínez en Argentina fue la talentosa Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Durante el espectáculo interpretaron Loca, la colaboración de 2017 con Duki y Khea, y, para variar, la trapera se aventó Con otra, el tema más exitoso de su último álbum Latinaje.

Bad bunny con Cazzu

¿Ángela Aguilar dejó de seguir a Bad Bunny?

Antes que nada, es importante dejar en claro que no hay ninguna prueba de que alguna vez la nieta de Flor Silvestre haya seguido a Bad Bunny, pero sí se tiene certeza de que actualmente el hombre de 31 años no figura en su lista de seguidos. Lo más curioso del asunto es que hay quienes aseguran que hace unos días Ángela sí seguía al ganador del Grammy a Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

¿Qué dicen en redes sociales?

Los internautas aprovecharon para burlarse de la esposa de Christian Nodal, pues consideran que se molestó con el compositor debido al espectáculo que brindó el fin de semana junto a Cazzu. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no se ha pronunciado sobre el tema, pero el público continúa trayéndolo a colación y ha dejado múltiples comentarios en el Instagram de la joven.

