Luto en 'La Voz México': Revelan depresión de Leo Rosas; su mamá se enteró primero de la tragedia

Ciudad de México.- El domingo 15 de febrero de 2026 te compartimos en nuestro medio TRIBUNA el lamentable fallecimiento de una estrella en ascenso que perdió la vida de manera sorpresiva y tiene de luto al mundo de la música; nos estamos refiriendo al talentoso boliviano Leo Rosas, de 27 años, exparticipante de La Voz México, que formó parte del equipo Yahir en el mismo reality show transmitido por TV Azteca.

En aquel entonces todavía no habían hablado los familiares del occiso, pues según reportaban medios locales pidieron respeto a su duelo. Sin embargo, después de un par de horas finalmente se pronunció sobre el asunto un familiar del joven que contaba con su base de fans sólida en tierras mexicanas. Alfredo Mendoza, tío del artista, fue entrevistado por varios reporteros de Bolivia y en dicha conversación reveló que su sobrino sufría de depresión.

"Todos nos quedamos sorprendidos… Sufría de depresión… Entonces, eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace", puntualizó, recalcando que Leo no la estaba pasando nada bien. Además, mencionó que todos sus seres queridos lo apoyaban para que mejorara su estado de ánimo y que últimamente tenía varios proyectos en puerta que prometían volverlo a poner en el ojo público.

Yahir trabajó con Leo Rosas

Su madre fue la primera en enterarse

Una de las revelaciones más desgarradoras es que, según Alfredo, la primera persona en enterarse de que Rosas ya estaba muerto fue su propia madre. En lo que respecta a cómo se realizará la velación del joven, dijo que hasta ese momento no se sabe con exactitud porque los restos todavía no salían de la morgue. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier nuevo detalle que surja en los próximos días.

Una de las personas que se despidió de la celebridad fue el sonorense Yahir, quien lo llamó "talentoso". Cabe destacar que hace tiempo regresó a su lugar de origen para seguir desde allí trabajando en lo que tanto le gustaba; incluso llegó a realizar una gira llamada Homenaje a los grandes, donde interpretó varios covers de famosos con gran trayectoria como Luis Miguel y Eduardo Manzano.

Fuente: Tribuna del Yaqui