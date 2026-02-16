Muere Dana Edén, productora, en Grecia; reportan que su cuerpo fue hallado en "terribles condiciones"

Atenas, Grecia.- La reconocida productora de origen israelí, Dana Edén, desgraciadamente murió en Grecia, mientras que estaba en un viaje de trabajo. En los reportes de la lamentable situación, se ha reportado que su cuerpo fue hallado por su hermano, y que tristemente estaría en "terribles condiciones", por lo que se llegó a considerar que se trataría de un homicidio por su nacionalidad, hecho que se ha negado.

Desgraciadamente, lo que era un viaje para grabar la cuarta temporada de la exitosa serie, de thriller de espías, de Apple TV que la llevó a la fama mundial, Teherán, se convirtió en el último viaje y proyecto de Dana a sus solo 51 años de edad. Aunque se comenzó a especular sobre este deceso desde el pasado fin de semana, fue hasta la mañana de este lunes 16 de febrero que las autoridades de Grecia confirmaron que ha fallecido.

Según lo que se ha reportado, Edén llegó a Grecia el pasado 4 de febrero para grabar la serie, hospedándose en uno de los hoteles de dicha ciudad, donde fue su hermano el que encontró el cadáver dentro de esta habitación. Ante esto, se dijo que la escena era terrible, ya que se consideró que fue un homicidio al ser encontrado su cuerpo con signos de violencia evidentes, como moretones en su cuello y en sus brazos, sin embargo, ahora se refuta esa idea.

uD83CuDDECuD83CuDDF7 | AHORA: La productora de la serie de televisión 'Teherán', Dana Eden, fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Atenas.



Eden estuvo en Grecia filmando la cuarta temporada del exitoso thriller de espías Teherán, que explora las dramáticas vidas de las personas y las… pic.twitter.com/ZiHRXCD6Bo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 16, 2026

Un oficial de Grecia, declaró a la prensa local, que aunque en la escena también se encontró una botella de pastillas vacías, por lo que se investiga el caso como un suicidio por sobredosis. Hasta el momento, la familia de la productora israelí no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que la embajada de Atenas y la de Israel ya están gestionando todo lo relacionado con el traslado de los restos para darle el último adiós, del que no se ha dado información hasta el momento.

Cabe mencionar que Donna and Shula Productions, la casa productora de Dana, empleó sus redes sociales para despedir a la celebridad y, al mismo tiempo, desmentir los rumores que apuntaban a que fue víctima de un crimen por su nacionalidad, pidiendo respeto a lo delicado de la situación, a la familia y a su memoria: "La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados. Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos".

Dana Eden’s production company rejects claims of foul play in her death in Athens.



Dana and Shula Productions said there is no indication of a criminal or nationalist motive behind Eden’s death, which occurred during filming of “Tehran” in Greece. https://t.co/vZJsLNB4Qm — Open Source Intel (@Osint613) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui