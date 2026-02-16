Ni multas ni sanciones: Bad Bunny sale ileso tras la polémica generada por su show del Super Bowl LX

Ciudad de México. – Unos días atrás te habíamos informado en TRIBUNA que el cantante puertorriqueño Bad Bunny estaba implicado en un delicado tema, pues varios funcionarios públicos, con más énfasis congresistas republicanos de Estados Unidos, se unieron para quejarse sobre el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny porque ellos consideraban que violó algunas reglas por usar lenguaje inapropiado en televisión. A continuación, te explicamos qué sucederá con el trapero.

En aquel entonces le habían hecho un llamado la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que multara e incluso encarcelara al músico y los implicados en su actuación durante el Super Bowl LX, entre los que se pronunciaron públicamente estuvieron Randy Fine, que justo compartió en su perfil de X (antes Twitter) una carta que envió Brendan Carr (presidente de la FCC).

¿Qué pasará con Bad Bunny?

El resultado de la investigación de la dependencia que se encarga de regular las comunicaciones en el país que encabeza Donald Trump es que no hubo infracción de las normas sobre decencia en transmisiones, pues para los expertos no incluyeron letras explícitas porque omitieron o editaron los términos que hacían referencia a algo sexual o bien que pudiera representar un problema.

El espectáculo de Bad Bunny

Por lo tanto, parece indicar que para el latinoamericano todo marcha bien y no debe preocuparse porque haya consecuencias legales, al menos que surja alguna posible falta que debiera investigar nuevamente la FCC. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema. De hecho, el llamado Conejo Malo todavía no se ha pronunciado acerca de este resultado.

Es necesario recordar que, a pesar de las numerosas críticas que recibió, Bad Bunny afortunadamente se volvió uno de los más vistos, con más de 128 millones de espectadores solo en Estados Unidos, además provocó que varios le aplaudieran por la representación cultural, así como las alusiones que hizo al mencionar los países y, por supuesto, las referencias al estilo de vida de su lugar de origen.

