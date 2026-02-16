¿Ninel Conde apoyará a Imelda Tuñón en caso contra José Manuel Figueroa? La cantante responde

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Ninel Conde, recientemente volvió a dar de que hablar, pues dio una contundente respuesta a si es verdad que podría apoyar a Imelda Tuñón en el tema de la demanda por daño moral que interpuso José Manuel Figueroa en su contra por acusarlo de abusar del fallecido Julián Figueroa cuando era un niño. La también actriz lamenta que Maribel Guardia enfrente esto.

Como se sabe, después de que se filtrara el audio de la actriz de La Sirenita acusando a José Manuel de este tema, el hijo de Joan Sebastian, quien compartió en sus redes sociales que decidió interponer una demanda en contra de la joven por daño moral y difamación, pues es una acusación muy severa que no solo lo afecta a él, sino a su familia y memoria de su hermano: He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir

En medio de este tema, se abordó sobre este tema tan polémico, a lo que la 'Bombón Asesino' declaró que ella no tenía nada positivo que mencionar sobre José Manuel, por lo que mejor guardaba silencio, agregando que sentía pena por Maribel, pero que en el futuro saldrían a la luz muchas más cosas del tema: "De ese tema no tengo nada que decir… Si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada… Me da mucha pena, Maribel. Yo no voy a hablar de eso. En su momento se enterarán un poquito más detalles de ese tema. Ya sabrán por qué".

La actriz de El Señor de los Cielos, declaró que cuando ella salga a hablar de su experiencia al lado del cantante con el que realizó el tema Callados, afirmó que no sería una crítica o un ataque, sino una manera de contar su experiencia para apoyar a las mujeres que sufren lo mismo que ella: "Va a ser de una manera constructiva para ayudar a que muchas mujeres salven sus vidas de esa situación. No es por morbo ni por afectar a ninguna persona. Dios me salvó y mi mamá, que abrió la puerta, pero ya no voy a hablar".

Pero ahora, tras señalarse que esto lo haría para favorecer también a Tuñón en medio de este tema, Ninel para Sale el Sol declaró que ella no sabe de que se está hablando, que no ha visto absolutamente nada del tema y prefiere mantenerse alejada de todo este escándalo que no le compete, y que lo que ella tenga que hablar sobre José Manuel será de experiencia propia, no por cuestiones de meterse en una polémica.

Sobre la actriz de Corona de Lágrima y su exnuera, Conde destacó que por el bienestar del niño, José Julián Figueroa, tienen que conciliar, llegar a un acuerdo pacífico pensando solamente en el menor y no en ellas, en quién es más que la otra, sino en lo que es mejor para el pequeño y que tenga un desarrollo favorable lejos de todo.

¡Ninel Conde fue CUESTIONADA sobre la DENUNCIA de José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón! ¿Qué OPINAS de su reacción?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/Q6AnxpXf6P — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui