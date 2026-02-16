¿Por qué todos hablan de los 'therians' en redes sociales y cómo se diferencian de los 'furros'?

Ciudad de México.- Algo que ha llamado la atención en redes sociales son las apariciones en diversos videos de las distintas plataformas de jóvenes con características asociadas a otras especies distintas al ser humano. Esto va desde quienes se desplazan usando manos y pies, hasta quienes llevan la práctica a un extremo más radical usando máscaras, e incluso hay casos en los que incorporan colas de animales. Lo anterior está directamente relacionado con el término Therian, pero ¿qué significa esta palabra? A continuación, te explicamos todo lo que debes saber para entender el asunto.

Para empezar, según información en línea, proviene de therianthropy, palabra compuesta de raíces griegas que significan "bestia" y "ser humano". Hace un tiempo se asociaba con la taxonomía y relatos mitológicos, alcanzando su mayor auge en los años noventa dentro de comunidades digitales. Sin embargo, ahora ha resurgido con mayor fuerza esta especie que llaman "teriotipo", enfocada en personas que sienten una identificación interna, espiritual o psicológica con una especie, generalmente dentro de los mamíferos.

Es importante aclarar que quienes se autoperciben de esta forma suelen decir que no se trata de un disfraz ni de algo semejante al movimiento furry, que nació en convenciones y eventos asociados al anime. A diferencia de los therians, los participantes del furry simplemente se disfrazaban para divertirse, convirtiéndose temporalmente en personajes antropomórficos con rasgos humanos y algunos detalles animales.

Es diferente a disfrazarse

Therian: Identidad involuntaria Furry: Cosplay

Controversia

De hecho, hay quienes aseguran que los therians no son una novedad; lo que sí lo es, es la visibilidad que han conseguido en la web, provocando un intenso debate. Con tan solo un clic, aparecen videos de personas que se organizan para encuentros con individuos similares. En espacios abiertos, como parques, se les puede ver realizando dinámicas conocidas como "quadrobics", que consiste en correr o desplazarse apoyando manos y pies, actividad que ellos definen como involuntaria.

Fuentes consultadas por Infobae indican que son completamente inofensivos, aunque a veces puedan causar incomodidad a los testigos de sus actividades en espacios libres. Por lo pronto, varios internautas no están de acuerdo, pues creen que podrían representar un peligro para los demás, mientras que otros los defienden, pidiendo que se respete su identidad y se les permita expresarla con tranquilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui