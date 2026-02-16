¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Otra lesionada este lunes 16 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría regresar en esta semana 21, después de un fin de semana complicado al perder a Natali Brito. Esto pues según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 16 de febrero del 2026, y también que nuevos dramas, y otra atleta lesionada por accidente en competencia.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que entre los azules habrían problemas, pues se dice que Valery Carranza va a irse en contra de Koke Guerrero, señalando que como líder de equipo la ha decepcionada y una vez dejó en claro que no estaba muy contenta con las actitudes que ha tenido.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que desgraciadamente no solo las peleas se harían presentes, sino que una vez más habrá un accidente en las playas de la República Dominicana, y los afectados serían los rojos, ya que al parecer, Paulette Gallardo tendría un traspié y se habría lesionado la pierna, sin embargo, no menciona si deberá de abandonar la competencia, o solo deberá de descansar, como pasó en semanas pasadas con Ernesto Cazares y Valery Carranza.

'Cuando un final llega, te revela el sentido'. De esta forma Antonio Rosique despide a Natali de #ExatlónMéxico. ¡Gracias Nat por tu entrega en la competencia! #DueloDeEliminación



Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/jWeuwnOmAL — Exatlón México (@ExatlonMx) February 16, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Mati Álvarez van a defender sin éxito y van a ser derrotados por el equipo de Evelyn Guijarro, por lo que los azules van a lograr regresar la casa con mayores comodidades en este inicio de semana. Con respecto al primer duelo, se dice que habrá una nueva Ventaja en riesgo, que aparentemente, también sería por los azules.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados por su buena racha, defenderían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui