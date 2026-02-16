Tremendo golpazo: Aldo de Nigris sufre fuerte caída en desfile de Mazatlán; revelan si se lesionó

Mazatlán, Sinaloa.- El reconocido creador de contenido y actor regiomontano, Aldo de Nigris, está dando mucho de que hablar, debido a que se llevó tremendo golpazo durante su participación en Carnaval de Mazatlán, debido a que al estar en la cima de un carro alegórico sufrió fuerte caída que preocupó a todos sobre su estado de salud. Por este motivo, su abuela Leticia Guajardo, se pronunció y reveló si se lesionó.

El pasado domingo 15 de febrero del año en curso, el ganador de La Casa de los Famosos México 3, fue uno de los muchos invitados para formar parte del Carnaval que se celebra anualmente por las calles de Mazatlán, donde él luciendo un traje en su totalidad blanco, estaba en la cima de un carro alegórico bailando y cantando, cuando de la nada salió 'disparado' hacía atrás, cayendo básicamente de cabeza.

En el video que se ha viralizado en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, de Aldo al caer, se puede ver como está saludando a los asistentes a dicho evento, y cuando el carro vuelve a arrancar para avanzar, este se jala hacía atrás por el impulso, y sin poder sostenerse o evitarlo, cae hacía atrás con fuerza, golpeando su espalda y cabeza en el penúltimo escalón antes de llegar a su puesto, dar un giro y caer sentado en otro escalón, donde se quedó un momento, antes de levantarse y boxear entre risas.

Ante esto, a través de la cuenta de Instagram de la familia, que maneja la conocida 'Doña Alegría', comentó que estaba bien, gracias a Dios, aunque fue una caída fuerte está preparándose para subirse al ring próximamente para pelear en contra del actor y presentador de origen peruano, Nicola Porcella: "Gracias a Dios, todo está en orden con el Güero. No fue una caída fea; él se encuentra bien, y pase lo que pase, siempre hay que reírse de la vida, diría nuestro Aldito".

Ante esto, Poncho de Nigris, tío de Aldo, comentó que debía de haberse ido agarrado de los barandales de seguridad, porque esos carros frenan y arrancan de la nada, destacando una vez más que se encuentra en optimas condiciones para su pelea del 15 de marzo en la Arena Monterrey, como marte del evento Ring Royale: "¿Porque no sé agarro?, Si son puros arrancones y frenones jajajaja está bien para la pelea".

Fuente: Tribuna del Yaqui