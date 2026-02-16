VIDEO: Fátima Bosch se desvanece sobre carro alegórico en desfile de Ecuador; este es su estado

Quito, Ecuador.- La reconocida reina de belleza mexicana, Fátima Bosch, desgraciadamente despertó la preocupación de sus millones de seguidores, debido a que recientemente se filtró un video en el que se puede ver, como de un momento a otro tuvo que ser atendida de inmediato, ya que se desvaneció en el desfile de Ecuador en el que participaba, mientras que estaba saludando al público sobre su carro alegórico.

Bosch actualmente se encuentra fungiendo como Miss Universo 2025, por lo que se le ha podido ver en diferentes eventos de importancia, en entrevistas televisivas y muchos más, como en esta ocasión, que estaba en el Ecuador, formando parte del tradicional Desfile de la Confraternidad en Ambato, celebrado durante la 75 edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, el pasado domingo 15 de febrero.

En el material audiovisual, Fátima estaba saludando a todos los presentes con una gran sonrisa, luciendo con orgullo la corona de Miss Universo, rodeada de hermosas rosas y crisantemos que estaban decorando su carro alegórico, mientras que los asistentes, emocionados también saludaban, gritaban y bailaban al ritmo de la música que ambientaba todo el lugar, hasta que Fátima tuvo que detenerse un momento porque comenzó a sentirse mal.

Fátima Bosch en el festival de la fruta y de las flores en Ambato. #MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/jPZIDXcuEO — brei gonzalez (@breigonzalez01) February 15, 2026

Fátima, se sostuvo de la baranda de protección al sentirse mal, inclusive cambiando su semblante, pues dejó de sonreír y lució preocupada, mientras que comenzó a desvanecerse poco a poco, estando tratando de evitar una aparatosa caída. En cuanto esto sucedió, una de las mujeres que la acompañaba sobre la carroza, se acercó para ayudar a sostenerla y escuchar sus síntomas para tratar de ayudarla a mejorar.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce que fue lo que le sucedió, pero se cree que pudo haber sido una descompensación a causa de la altitud tan drástica: "Ambato se encuentra a aproximadamente 2.577 metros sobre el nivel del mar, una condición que suele afectar a visitantes internacionales no aclimatados, provocando lo que comúnmente se conoce como 'soroche' o mal de altura".

Fuente: Tribuna del Yaqui