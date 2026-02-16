Yina Calderón renunciaría a 'La Casa de los Famosos': Se filtra nueva lista de los 22 habitantes

Ciudad de México.- La reconocida influencer de origen colombiano, Yina Calderón, se encuentra dando de que hablar, pues se dice que renunciaría a La Casa de los Famosos EU, debido a que en redes sociales se ha comenzado a filtrar una nueva lista de los que se supone serán los 22 habitantes en su totalidad, en el que ya no aparece el nombre de la famosa colombiana que ha dado mucho de que hablar por su pleito con Laura Zapata y Kunno.

Como se sabe, actualmente se ha confirmado que dentro de la emisión está Zapata, Kunno, Lupita Jones, Caeli y Jailyne Ojeda, así como lo era Calderón, que ahora se ha estado diciendo que no formará parte de los participantes, dejando un total de seis confirmados, faltando aún otros 16 habitantes pendientes, que recientemente se filtraron en una nueva lista de la cuenta de Instagram de Chisme Reality. Esta es la nueva lista:

Kenny Rodríguez

Oriana Marzoli

Fabio Agostini

Celinee Santos

Eduardo Antonio

Vanessa Arias

Stefano Piccioni

Zoe Bayona

Kenzo Nudo

Laura Flores

Pepe Garza

Romina Gachoy

Josh Martinez

Julia Argüelles

Horacio Pancheri

aura González

Aunque el listado no es formal, y se ha desmentido que Yina no vaya a formar parte de esta nueva emisión, a través de sus redes sociales, la periodista Chamonic, declaró que no será habitante, pero sí va a estar en el formato, debido a que le han informado que Telemundo optó por hacerla panelista, junto a la reconocida actriz y cantante mexicana, Manelyk González, que ya ha confirmado que no se callará nada.

Con respecto a Calderón como panelista, no es nada oficial, pero según Chamonic, Yina fue la que se quiso bajar del barco, y no ser uno de los habitantes ante sus problemas con la exactriz de Televisa y el creador de contenido, pero como no querían perder el rating que saben que tendrían con ella, decidieron ofrecerle mucho dinero, y darle condiciones de lujo para que se quedara como panelista.

Fuente: Tribuna del Yaqui