Ángela Aguilar y Christian Nodal sí estuvieron en ataque armado; filtran VIDEO de su rescate en Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Recientemente se ha confirmado que Ángela Aguilar y su famoso esposo, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, se llevaron el peor susto de su vida, debido a que sí presenciaron el ataque armado que se desató entre grupos delictivos y las autoridades de Zacatecas, y por primera vez se han filtrado videos y fotos del momento del rescate de los esposos por parte de la Policía.

El pasado jueves 12 de febrero, se reportó durante la noche, que hubo un ataque armado cerca de tierras de la familia Aguilar, incluso se dijo que sería algo directo en contra de Pepe Aguilar, Ángela y Nodal, sin embargo, poco después, el cantante salió a desmentir lo dicho a través de su cuenta de Instagram, asegurando que no tenían nada que ver y ellos estaban sanos y salvos en la Ciudad de México, pidiendo un alto a chismes: "Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien".

Una vez que las cosas se calmaron ante el enfrentamiento armado entre grupos delictivos y las autoridades de Zacatecas, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, declaró que los intérpretes de Dime Como Quieres sí estaban en dicho rancho e iban sobre la carretera cuando les tocó la agresión : "De manera inmediata, ellos se regresan y se refugian en la casa de Pepe Aguilar. Posteriormente se controla la situación, se ayuda a evacuarlos y son llevados al aeropuerto de la ciudad".

Ahora, a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista Carlos Jiménez, se ha filtrado un par de videos y fotos, en el que se puede ver como el sonorense y la originaria de Zacatecas son escoltados por sus elementos de seguridad personales, y las autoridades del estado mientras que iban al aeropuerto a tomar su avión privado. De la misma manera, se ven fotos de cuando en el aeropuerto se despiden de los Policías con un apretón de manos, agradeciendo su servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui