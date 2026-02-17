Cardi B confirma separación de Stefon Diggs; lo defiende tras críticas por derrota en el Super Bowl LX

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida rapera estadounidense, Cardi B, recientemente decidió usar su concierto en Los Ángeles, California para confirmar la separación del padre de su hijo, el receptor Stefon Diggs, y también ser contundente al dejar en claro que saldrá en su defensa pese a su ruptura, ante las recientes críticas por su derrota en el Super Bowl LX hace un par de semanas.

Como se sabe, Stefon se viralizó en redes el pasado 8 de febrero, no solo por haber jugado con los New Egland Patriots por la posibilidad de llevarse el codiciado Trofeo Vince Lombardi de la temporada 2025 - 2026, enfrentándose en contra de los Seattle Seahawks, y perder en un 13 a 29, sino que también se dijo que la famosa rapera antes mencionada, había decidido terminar su relación sentimental por cuestiones de una supuesta infidelidad.

En su momento, ni el jugador de la NFL, ni la intérprete de temas como South of the Border salieron a hablar al respecto, pero hubo muchas señales que fueron interpretadas como la confirmación de esta separación, tal es el caso de que Cardi se fue del Levi's Stadim en San Francisco, California, tras el show de Bad Bunny, no apoyó al padre de su hijo, y en redes comenzó a filtrarse que Diggs invitó a su ex al partido. Pero ahora, finalmente se ha confirmado la separación.

Cardi B has a message for Bia before performing "Pretty & Petty at her sold L.A show for the #LittleMissDramaTour



"Just because I ain't fcking with my bd doesn't mean you get to talk about my bd.. this for you btch!"

Durante el concierto, como parte de su gira musical, Little Miss Drama Tourde, Cardi, la noche del pasado lunes 16 de febrero del año en curso, causó un gran shock entre los espectadores, debido a que no solo confirmó que estaba separa de Diggs a dos meses de haber recibido a su primer hijo en común, sino que a la par lo defendió de los ataques de la rapera de que se conoce artísticamente como BIA.

La rapera se pronunció en su concierto contra BIA, después de que ella en un post en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, se burló de la derrota de Diggs con este comentario: "¿Puedes nombrar a alguien con más yardas de recepción que yardas de jonrón? ¡Yo sí! Y lo sé... ¡Qué asco!". Por lo que Cardi respondió: "Déjame decirte algo. Solo porque no me acuesto con el papá de mi bebé no significa que puedas hablar de él, ¡pu...! ¡Esto es para ti, pu...!", para después cantar el tema Pretty & Petty, que es una canción ofensiva dirigida a BIA, con la que tiene problemas desde hace varios años.

BIA responds on X after an account shared a clip of Cardi B performing her BIA diss track, "Pretty And Petty," during opening night of her Little Miss Drama Tour.

Fuente: Tribuna del Yaqui