Desapareció y vivió un infierno: Exintegrante de 'La Academia' reaparece con trágica noticia

Ciudad de México.- La reconocida exintegrante de La Academia y actriz mexicana, Érika Alcocer, después de varios años desaparecida del mundo del espectáculo, acaba de brindar una entrevista para TV Notas en la que habló sobre su regreso y también dio una trágica noticia con respecto a diferentes cambios que vivió que la sumieron en una depresión y la hicieron vivir un infierno emocional.

Hace 10 meses, Érika Alcocer, ganadora de la segunda generación de La academia, que fue emitida en el 2003, encendió las alarmas en sus redes sociales al compartir que estaba deprimida y fue debido a los cambios hormonales que atraviesa: "Cumplí 51 años y también era parte de encontrarme con la menopausia, con mi nueva yo, que tiene una hija de 31 años y un hijo de 24 con síndrome de Down, con una carrera que reconstruir. Todo eso, más allá de tenerme deprimida, me tenía con una yo desconocida".

La cantante se ha adaptado a este proceso natural: “Afortunadamente, este nuevo diálogo que hay, de todas las que estamos en esta etapa, me ayudó muchísimo a entender que si no estaba flaca, no importa, y si no estaba igual de gorda, tampoco importa". Siempre tuvo la cultura de la terapia. “Eso me ayudó mucho, porque los artistas somos muy intensos y demasiado sensibles”.

Fue gracias a la psiquiatría que tomó conciencia de que necesitaba ayuda: “Así como vas al gastroenterólogo para tomarte la pastilla para la gastritis, también te tienes que tomar el químico que no fluye en tu cabeza. Eso te cambia la percepción y evolucionas, aunque eso no siempre es bonito. También duele. Es pasar al siguiente nivel y decir: ‘Me tengo que tomar una pastilla para mi cabecita o mis emociones. Lo haré, porque es lo mejor para mí’. Eso es lo que estoy haciendo”.

Sus hijos son su motor de vida: “Mi hija, Majo, es cantante. Ha sido corista de varios artistas. También se presenta en diferentes lugares donde la contratan. Erik es un campeón. Es el primer joven con síndrome de Down en México en competir en fitness. También compite en natación”.

La intérprete compartió qué le hace falta en esta etapa de su vida show Mis Mentiras "Estoy bien, gracias a Dios. Me gustaría bajar más de peso, pero si no, estoy muy contenta así. Ahorita peso 69 kilos. Tengo que llegar a 60. Estoy preparando mi segundo disco. Sigo con el show Mis mentiras Vol. 1. Son temas que dan para mucho, y con muchos duetos".

