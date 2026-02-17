¿Está grave? Kate Middleton estremecería con triste confesión tras su lucha en contra del cáncer

Londres, Inglaterra.- La reconocida futura reina del Reino Unido, Kate Middleton, al parecer, habría hecho una triste confesión con respecto a su lucha contra el cáncer, que cambió su vida de un momento a otro, con lo que estremecería a la Realeza, al menos según los informes de un experto en la monarquía británica, en el que afirmó que el Príncipe William fue el principal pilar de todos en los tiempos de tormenta.

Como se sabe, en el año 2024, Kate fue diagnosticada con cáncer tras someterse a cirugía intestinal, junto a su suegro, el Rey Carlos III, por lo que la familia vivió un momento de mucha inestabilidad emocional y una fuerte incertidumbre del futuro. Pero ahora, según el libro, William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story (Guillermo y Catalina: La nueva era de la monarquía: La historia desde dentro), lo que externaron no fue tan emotivo como lo vivido internamente.

Según el experto en la Corona británica y escritor del mencionado libro anteriormente, Rusell Myers, Kate y William abordaron el tema con sus hijos, de entonces 10, 8 y 5 años de edad con la mayor calma posible para no asustarlos, pero al parecer, esto fue un momento demasiado complicado y emotivo para todos, ya que se demostró que la antigua duquesa de Cambridge no estaba bien: "Les contaron a los niños con mucha calma lo que estaba pasando y cuánto tiempo tendría que estar fuera Kate. Después, todo seguiría como de costumbre, pero les advirtieron que cuando ella volviera a casa, mamá necesitaría descansar un poco".

Myers en su libro, afirmó que el hijo de la Princesa Diana fue un auténtico padre y esposo dedicado a proteger la unión familiar, el mantener el bienestar de sus pequeños en el mejor ámbito, para apoyar a la recuperación de Kate, asegurando que Micahel y Carole Middleton fueron cruciales en este tema: "Guillermo se encargó de llevarlos al colegio, y los padres y hermanos de Kate los visitaban con regularidad. Se organizaban para jugar, pasaban fines de semana con Michael y Carole Middleton. Ambos eran muy conscientes de la necesidad de protegerles tanto como fuera posible".

Ante esto, el autor menciona que los Príncipes de Gales están más unidos que nunca, incluso destacó que habló con alguien cercano a ambos, que le externó lo mucho que Middleton admira a William: "Kate admiraba la forma en que Guillermo se ocupaba de todo, manteniendo a los niños entretenidos y ocupados, mostrándose siempre optimista incluso cuando llevaba el peso del mundo sobre sus hombros", en especial por como fue " la calma en medio de la tormenta", en la vida de sus tres hijos.

Fue como ser atropellado por un autobús: repentino, brutal. En un momento la vida era normal y, al día siguiente, todo había cambiado. La adora (a Kate]) Ella es su mundo, y cuando llegó el diagnóstico, fue como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera (...) Fue una mezcla de desamor, miedo e impotencia, todo a la vez", concluye el experto.

