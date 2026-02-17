(FOTOS) La romántica propuesta en San Valentín que llevó a Paris Hilton a anunciar que se casa otra vez

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tremendo anuncio dio la empresaria y socialité estadounidense Paris Hilton, pues causó gran revuelo con las fotografías que subió hace un par de horas a sus redes sociales, ya que planea volverse a casar con su esposo y padre de sus dos hijos, Carter Reum. Evidentemente, la noticia sorprendió a muchos de sus seguidores. Aquí en TRIBUNA te tenemos todos los detalles.

La bisnieta del fundador de los hoteles Hilton tiene un pasado bastante polémico en la industria de Hollywood, al grado que tanto ella como su hermana Nicky Hilton no recibieron parte de la fortuna que dejó el magnate Barron Hilton, pues en aquel entonces medios estadounidenses informaron que el 3 por ciento de su patrimonio sería heredado a su familia, mientras que el 97 por ciento restante sería destinado a su fundación filantrópica.

Sin embargo, todo parece indicar que la ahora mujer de 45 años encontró finalmente la estabilidad personal que muchos de sus fans esperaban para la celebridad. Es necesario aclarar que, sobre su historia de amor con su esposo, se sabe que al menos públicamente se formalizó el 17 de febrero de 2021, cuando confirmaron su compromiso, y que el 11 de noviembre de ese mismo año contrajeron matrimonio en una residencia que perteneció a su abuelo en Bel-Air.

Paris Hilton

Su próxima boda

Este mismo martes 17 de febrero, Paris Hilton está cumpliendo 45 años y decidió justo este día publicar unas conmovedoras imágenes de Carter hincado en la playa de las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos pidiéndole que nuevamente se convierta en su esposa. Un dato adicional que vuelve más simbólico el momento es que, según el texto que adjuntó a la publicación la diseñadora estadounidense, la fecha en que a Reum se le ocurrió hacer esta propuesta fue el pasado Día de San Valentín.

"Pero esta vez, no éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y Londres viendo el amor que los creó", escribió la celebridad que se dio a conocer en la serie de televisión The Simple Life: "Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años, sino de mostrar a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige el uno al otro una y otra vez", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui