Ciudad de México.- Con toda la controversia que ha surgido por la comunidad therian en México y en el mundo, se ha vuelto viral en redes sociales un video de un hombre de 42 años que se identifica como un perro dálmata acuarela, el cual busca ser adoptado por una persona responsable.

En el video que fue compartido por el creador de contenido Carlos Name, quien es conocido por sus videos de misterio e historias paranormales. Relató que el therian que fue dado en adopción se llama Pablo, con un origen argentino; decidió dejar a su esposa e hijos para explorar su nueva identidad en el país mexicano.

Hombre de 42 años que se identifica como therian dálmata, busca ser adoptado en México

"Estamos buscando a una persona muy responsable que le interese adoptar a un therian de la raza dálmata acuarela… Pablo es un therian de 42 años y, de acuerdo con lo que menciona, necesita cuidados especiales para su piel", expresa en su video el creador de contenido.

Pablo lleva una vida normal e incluso tiene una profesión, pero dedica once horas diarias de su vida a ser un therian, explicó durante el video; además, agrega que la persona que lo cuidaba ya ni puede hacerlo en ese horario. Por este motivo, se está buscando una persona responsable que pueda encargarse de él y proporcionarle los cuidados necesarios.

El creador de contenido explicó que Pablo es sociable con otros perros y no presenta conductas agresivas; sin embargo, no es seguro que pase tanto tiempo solo. Agrega que no es recomendable dejar a un therian solo, ya que actualmente se está presentando un movimiento donde las personas incitan a soltar a sus mascotas, perros de razas como pitbull, para que agredan a los therians.

uD83DuDC36 Fue el creador de contenido Carlos Name quien compartió el video donde explica que Pablo estaría en adopción, ya que su actual cuidadora no cuenta con el tiempo suficiente para atenderlo cuando entra en su identidad therian.



Según su versión, cuando se identifica como perro… pic.twitter.com/PjIuKjQLrA — Vkyoficial (@vkyoficialmx) February 17, 2026

Por su parte, los usuarios de redes sociales muestran opiniones divididas: hay quienes buscan comprenderlos y otros que cuestionan y se burlan de sus estilos de vida. El caso de Pablo ha puesto en evidencia la responsabilidad y los cuidados requeridos para este tipo de personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui