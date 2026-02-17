Horóscopo Chino: Descubre que revela tu animal del zodiaco en el inicio del Año del Caballo de Fuego

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse la mañana de este martes 17 de febrero del 2026, por lo que expertos revelan que es que lo que te depara tu animal del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, en el que es oficialmente el inicio del Año Nuevo en la astrología china, que cambia su régimen al del Caballo de Fuego, que se dice comienza rigiendo las energías con liderazgo y la autenticidad, con energía explosiva, pasión y conquista.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años, comenzado en días no tradicionales, sino que lo hacen a finales de enero o finales de febrero.

RATA

El inicio del año será movido y desafiante. Al ser el signo opuesto complementario del Caballo, la Rata sentirá presión externa, especialmente en relaciones y asociaciones. Sin embargo, el arranque traerá desbloqueos importantes: asuntos detenidos comenzarán a avanzar y llegarán recompensas por esfuerzos pasados. Profesionalmente habrá impulso, pero deberán organizar mejor su tiempo y energía para no saturarse. En el amor, el comienzo del año será sorpresivo y apasionado. Claves: orden, equilibrio y apertura en vínculos.

BÚFALO

El inicio será productivo y prometedor. La energía del Caballo de Fuego le dará el empuje que normalmente no busca, pero que necesita para concretar metas. Habrá oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento. No obstante, el ritmo acelerado podría generar estrés físico al inicio del año. En el amor, se abrirán posibilidades sólidas si muestran mayor flexibilidad. Claves: capacitación, tolerancia y cuidado de la salud.

TIGRE

Uno de los signos más beneficiados en el arranque del año. La afinidad natural con el Caballo hará que el inicio sea entusiasta, activo y lleno de oportunidades. Habrá movimiento, viajes, romance y mejoras laborales. El peligro estará en la impulsividad. Claves: enfoque, disciplina y moderar excesos.

GATO

El inicio traerá decisiones importantes, sobre todo financieras. El Fuego les dará más determinación para actuar. Habrá ingresos, pero también gastos elevados. En el amor, el año comenzará con un aire más libre y espontáneo. Claves: controlar compras impulsivas y activar el cuerpo.

DRAGÓN

Arranque poderoso. La energía del Caballo de Fuego potenciará su ambición y liderazgo. Habrá oportunidades económicas y profesionales desde el inicio, pero deberán evitar actuar con arrogancia o precipitación. En lo sentimental, el comienzo será intenso y apasionado. Claves: prudencia en negocios y equilibrio emocional.

SERPIENTE

El inicio será dinámico, quizá demasiado para su estilo. Sentirá que debe adaptarse a cambios rápidos. Habrá crecimiento profesional, pero necesitará manejar el estrés y aceptar cierta improvisación. En el amor, el comienzo será más profundo que pasional. Claves: calma, estrategia y comunicación.

CABALLO

Al estar en su propio año, el arranque será intenso y transformador. Sentirá una fuerte necesidad de crecer y redefinir su rumbo. Habrá muchas oportunidades laborales y personales, pero también desgaste. En el amor, podrían reaparecer historias del pasado. Claves: organización y evitar dispersión.

CABRA

Inicio muy favorable. El Caballo de Fuego le aportará energía, motivación y renovación emocional. Habrá oportunidades sociales, románticas y económicas. Será un arranque sanador y esperanzador. Claves: cuidar la salud digestiva y buscar asesoramiento financiero.

MONO

El comienzo será activo y lleno de posibilidades laborales. Habrá oportunidades de expansión profesional y estudios. Sin embargo, deberá controlar el ego y la impulsividad en relaciones. Claves: rapidez estratégica y humildad en el amor.

GALLO

Inicio intenso pero productivo. Habrá crecimiento profesional y decisiones clave. El ritmo acelerado podría cansarlo, pero logrará resultados concretos si se adapta. En pareja, será buen momento para proyectos conjuntos. Claves: delegar y relajarse más.

PERRO

Arranque armonioso y optimista. La afinidad con el Caballo le traerá oportunidades laborales y mejoras económicas. Habrá viajes y nuevas propuestas. En el amor, predominan acuerdos y estabilidad. Claves: abrirse a cambios y fortalecer vínculos.

CERDO

Inicio movilizador. El Caballo lo impulsará a salir de su zona de confort. Habrá oportunidades económicas y sociales, pero deberá trabajar en su independencia emocional. La suerte estará de su lado si se adapta a los cambios. Claves: flexibilidad, renovación y autocuidado.

