Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 18 de febrero 2026: Año Nuevo Chino con Sol en últimos grados de Acuario

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de febrero de 2026 llega con una energía de transición importante, pues el Sol se encuentra en los últimos momentos de su paso por Acuario, marcando el cierre de un ciclo mental y emocional que ha impulsado cambios, decisiones y nuevas formas de ver la vida. Nana Calistar señala que este día se siente como una pausa necesaria para reflexionar sobre lo aprendido y prepararse para lo que está por venir.
Además, la energía colectiva aún se mueve bajo la influencia del Año Nuevo Chino 2026, que corresponde al Año del Caballo de Fuego, un periodo que impulsa acción, valentía y determinación para avanzar sin tanto miedo. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este miércoles invita a pensar con calma, cerrar capítulos y prepararse emocionalmente para un cambio de ciclo que está muy cerca.
Horóscopos al estilo Nana Calistar para mañana miércoles 18 de febrero de 2026
- Aries
Este miércoles te caerán varios veinte de cosas que no habías querido ver. Es momento de poner orden en tus decisiones y dejar de actuar por impulso. En el amor, podrías sentir cierta distancia con alguien especial; habla claro antes de que crezcan los malos entendidos. Se abren oportunidades en lo laboral si te enfocas.
- Tauro
Andarás más sensible de lo normal y podrías tomar todo muy a pecho. No cargues con problemas que no te corresponden. En el amor, alguien busca tu atención y cariño, pero debes soltar el orgullo. Cuida tu dinero, evita compras innecesarias que después podrías lamentar.
- Géminis
Tu mente estará llena de ideas y planes, pero necesitas aterrizarlos para que funcionen. Este miércoles será ideal para retomar algo que habías dejado pendiente. En el amor, se marcan mensajes o conversaciones que te darán claridad. No prometas más de lo que puedes cumplir.
- Cáncer
La nostalgia podría aparecer de repente, pero no te quedes atorado en el pasado. Este día te invita a cerrar ciclos emocionales. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar algo. Escucha antes de reaccionar. Cuida tu descanso, traes mucho cansancio acumulado.
- Leo
Se marcan cambios positivos en lo laboral o en un proyecto personal. Este miércoles será de movimiento y decisiones importantes. En el amor, evita los celos o las suposiciones, podrían meterte en problemas. Confía más y deja que las cosas fluyan.
- Virgo
La energía del día te empuja a organizarte mejor y a poner en orden pendientes que ya no puedes seguir postergando. En el amor, alguien necesita que seas más expresivo. No todo se resuelve con hechos, también hace falta hablar desde el corazón.
- Libra
Vienen decisiones importantes que podrían cambiar tu rumbo en los próximos días. Este miércoles será clave para analizar bien antes de actuar. En el amor, podrías recibir una invitación o propuesta inesperada. No te cierres por miedo a salir de tu zona de confort.
- Escorpio
Tu carácter estará fuerte y podrías reaccionar de más si algo no sale como esperas. Respira y piensa antes de hablar. En el amor, alguien del pasado podría dar señales nuevamente. Tú decides si vale la pena o si es mejor seguir adelante.
- Sagitario
Te sentirás con ganas de hacer cambios y romper la rutina. Este miércoles será ideal para planear algo nuevo que te motive. En el amor, se marcan momentos agradables si te permites bajar la guardia. No todo es diversión, también hay sentimientos reales.
- Capricornio
Traerás la mente puesta en el trabajo y en mejorar tu economía. Este día será bueno para tomar decisiones financieras. En el amor, alguien podría sentirse desplazado por tu falta de tiempo. Recuerda que el equilibrio es importante.
- Acuario
Estás cerrando una etapa importante y comenzando a ver las cosas con más claridad. Este miércoles te dará señales sobre qué camino tomar. En el amor, podrías recibir un mensaje que te hará pensar mucho. Confía en tu intuición.
- Piscis
Tu intuición estará muy fuerte y podrías presentir cosas antes de que pasen. Este miércoles será ideal para alejarte de personas que te quitan energía. En el amor, se marcan momentos de conexión si te permites sentir sin miedo. Cuida tu estado de ánimo y rodéate de paz.
Fuente: Tribuna del Yaqui