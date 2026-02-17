Luto en el doblaje: Masaru Ikeda, icónica voz del anime y de 'One Piece', fallece a los 83 años

Tokio, Japón.- El actor de voz Masaru Ikeda, a quien la gran mayoría identifica por prestar su talento a Nekomamushi en el anime One Piece, murió a los 83 años por insuficiencia cardíaca causada por un infarto de miocardio. La noticia fue confirmada la noche de ayer lunes 16 de febrero de 2026 a través de un comunicado oficial, donde también se mencionó que su fallecimiento ocurrió el 31 de enero del presente año.

En lo que respecta a su despedida, se sabe muy poco, salvo que el funeral se llevó a cabo únicamente con familiares cercanos; además, en el mensaje se recordó parte de su amplia trayectoria en el mundo del anime. El actor, originario de Tokio, Japón, debutó en el año Showa 38, mientras que en el doblaje trabajó prestando su voz a Yattawan en el anime Yatterman, así como en Los Soprano: La mafia triste y, por último, en el teatro, donde sustituyó a Kurihara Komaki.

“En cuanto al funeral, según los deseos de la familia en duelo, solo se reunieron familiares cercanos. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento por su amabilidad durante mi vida y me gustaría informarlo. Por favor, absténganse de entrevistas y condolencias a la familia en duelo”, dice un fragmento del texto antes descrito, donde también se pidió respeto por el dolor de sus seres queridos.

Uno de los animes más famosos

¿Qué se sabe de esta estrella?

Parte de su trayectoria incluye su participación en el equipo de Yatterman, donde dio voz al personaje de Yatterwan. Asimismo, en Sakura Wars interpretó a la comandante Yoneda. Es catalogado como uno de los artistas de su rubro más versátiles en la animación japonesa clásica y contemporánea, algo relevante debido a que ese tipo de intérpretes tiene la capacidad de abarcar distintos géneros y estilos.

Por supuesto que no solamente destacó en este sector, pues también incursionó en el doblaje de estrellas de Hollywood como el emblemático Robert De Niro en películas como Fuga a la medianoche; además, otro de sus trabajos destacados fue cuando prestó su voz a Morgan Freeman en Batman Begins y The Dark Knight. Lamentablemente, con esta noticia el mundo del arte despide a otra de sus figuras.

