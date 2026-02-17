Maite Perroni defiende a Christian Chávez y confiesa si habrá reunión de RBD tras FOTO de Anahí y Poncho

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Maite Perroni, en una entrevista para Imagen TV ha salido en defensa de Christian Chávez por las críticas a su vestuario, durante las presentaciones que ha tenido en su gira musical, además de que rompe el silencio y revela si habrá reunión de RBD tras el revuelo que causó la foto de Anahí y Poncho Herrera, después de la ruptura entre los integrantes que formaron parte del Soy Rebelde Tour.

Al ser captada por medios como Sale el Sol en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue cuestionada sobre los ataques que ha recibido su amigo y excolega del melodrama Rebelde, a lo que ella contundentemente dejó en claro que no se debería de prestar atención, pues la gente siempre encuentra algo que criticar aunque no venga al caso que sea objeto de atención: "Chicos, nos critican de todo y por qué sí y por qué no. No podemos basar la vida en eso, al contrario, creo que tenemos que poner nuestra energía y nuestra atención en las cosas positivas".

De la misma manera, destacó que se debe de agradecer todas las bendiciones en la vida, afirmando que ella se enfoca en lo positivo de la vida: "Hay tantas bendiciones de las cuales de ninguna me han preguntado, que al final yo creo que lo que es importante es eso, que enfoquemos nuestra atención en lo bonito, en la salud, en las bendiciones, en nuestra familia, en el trabajo, en las cosas que sí están sucediendo". De la misma manera, al señalar las comparaciones de Poncho con Bad Bunny, Maite aclaró que Herrera es un artista talentoso: "No, que se echa para abajo, al contrario, lo hace bien".

Al entrar en el tema de Poncho, se le cuestionó a la actriz de Cuidado con el Ángel que pensaba de su encuentro con Anahí, a lo que fue firme al declarar que le da gusto que las relaciones entre todos los miembros de la banda sanen por toda la historia que tienen: "Me da mucho gusto, al final imagínense, tenemos una historia de tantos años. Que es natural que haya sentimientos y encuentros y que haya historia, pues así es la vida". Ante esto, no se negó a un nuevo reencuentro, pero dejó claro que no hay planes en un futuro cercano: "No lo sé, ya el tiempo dirá".

Finalmente, le mencionaron a Pedro Damián, el productor de la exitosa novela juvenil, a lo que señaló que no lo ha visto, no han hablado, pero le desea lo mejor por la oportunidad que le dio y todo lo que pasaron: "No, la verdad es que no, a ver chicos, es una historia que será siempre parte de nuestra vida, y no va a dejar de serlo, y hay tiempos para todo, y también hay etapas y procesos, y cada quien está en el suyo".

Insistiendo con el tema de RBD, se le cuestionó si sabía algo de Dulce María y su segundo embarazo, a lo que una vez mpas fue firme y concisa de dejar en claro que no hay contacto por el momento, pero le deseó lo mejor en lo que es la recta final de su embarazo y solo espera que salga sano: "No sé, yo espero que muy bien, yo espero que muy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui