No es Evelyn Guijarro, atleta azul saldría de 'Exatlón México' por lesión: ¿Quién gana la Batalla Colosal?

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este martes 17 de febrero del 2026, se complicará, pues se ha dicho qué una atleta azul los dejaría por lesión, y no es Evelyn Guijarro. De la misma manera, también se ha filtrado que equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y cual de las mujeres se llevará la motocicleta.

Como se sabe, desde hace varios días comenzó a circular la noticia de que la denominada 'Sniper' iba a tener que dejar la competencia a causa de que se lesionaría la pierna por el regreso del Exaball, sin embargo, ahora se ha dado información completamente diferente y es que supuestamente, será Dana Vázquez la que sufra un accidente mientras que trata de hacer el menor tiempo para poder ganarse la motocicleta que está en juego.

Al parecer, Diana al dar un salto para bajar de uno de los obstáculos, su rodilla habría falseado, ocasionando su caída y que sea llevada de urgencia al hospital. Hasta el momento se desconoce si deberá de despedirse de la emisión. Por otro lado, sobre la ganadora de por la motocicleta, se dice que será la reconocida Mati Álvarez del equipo de los rojos, pero al no ser algo seguro, también se dice que se quedaría entre las azules, posiblemente para Katia Alejandra o Evelyn Guijarro.

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, y por ende les darán a los atletas un respiro con un paseo por toda Punta Cana. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul, dejando a los rojos con las manos vacías.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos ganen y rompan su mala racha.

Fuente: Tribuna del Yaqui