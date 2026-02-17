Podría quedar paralítica: Exatleta del 'Exatlón México' revela severa lesión y hace dura confesión

Ciudad de México.- La reconocida exatleta del Exatlón México y deportista de remo de alto rendimiento, Kenia Lechuga, hace poco brindó una entrevista para TV Notas, en la que ha finalmente habló sobre la severa lesión que tiene en su cadera ante las exigencias de su disciplina, haciendo la dura confesión con respecto a la alta posibilidad de quedar paralítica en caso de no atenderse a tiempo y seguir las indicaciones.

Kenia, conocida mayormente por su participación en la primera temporada de TV Azteca, en el equipo de los rojos, recientemente se sinceró sobre el hecho de que su disciplina deportiva es tan exigencia en fuerza y con todos los movimientos, que ya le ha ocasionado una lesión bastante severa en la zona de su cadera, que la llevó a someterse a una cirugía, que aunque le ha ayudado a un descanso del dolor, aún necesita tratamiento y terapia física.

Pero, pese a las implicaciones que tiene el seguir con el deporte, Kenia acaba de afirmar que tras su operación, a los 4 meses ganó su medalla mundial, y no se quedó contenta con ello, por lo que sigue remando, señalando que sí es un problema porque el área sigue lastimada y seguirá avanzado la lesión si sigue remando, pero ella afirma que no dejará de remar, aunque sí va a descansar un poco: "Implica demasiada fuerza física y técnica. Se debe tener mucho nivel en el agua y fuerza en el abdomen. No es fácil hacer avanzar un barquito delgado que pesa 14 kilos. Se necesita mucha concentración. Remo los 7 días, 2 horas diarias".

Ante esto, declaró que pese a que sí se comenzará a cuidar más, declaró que sigue con molestias, pero para sanar completamente "tendría que quedarme en una cama postrada para que la cadera se recupere, pero no es mi intención", destacando que desea vivir, y solo explicó un poco de lo que pasa y las complicaciones que enfrenta: "Esa gelatina (labrum) la tenemos para que los huesos no choquen entre sí. En caso de que llegue a pasar eso, tendrían que colocar una placa. Eso sería lo peor que me pudiera pasar, pero no me da miedo, casi todos los viejitos la tienen. No pensemos en eso".

Hacer deporte una hora al día y algo tranquilo es saludable. Lo que hacemos nosotros no lo es, porque llevamos el cuerpo al límite. Querer ser el mejor del mundo significa sacrificar la salud. Vale la pena y, a mi parecer, la vida es de riesgos. En ocasiones te puedes caer de la patineta o de la bicicleta. Yo decidí sacrificar mi cuerpo por mi deporte. El remo me gusta mucho y me apasiona. He pisado lugares que nunca imaginé. Es un precio que estoy dispuesta a pagar hasta que el cuerpo aguante", agregó.

Finalmente, Kenia declaró que ella no piensa regresar al reality deportivo del Ajusco, sino que considera necesario mantenerse enfocada en su carrera en el remo, porque cree que está en su mejor momento, destacando, que aunque sí lo pensó en el pasado, por ahora, prefiere mantenerse como está: "Antes me hubiera gustado regresar. Es una experiencia muy cool, solo que, por ahora, ya no lo haría. Estoy en mi mejor momento y regresar a Exatlón sería dejar a un lado mi deporte. No es el tiempo y no lo haré por dinero”.

Fuente: Tribuna del Yaqui