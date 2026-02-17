Por miedo a dañar su reputación, Santa Fe Klan rechazaría realizar dueto musical con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Ángela Aguilar se encuentra en el centro del escándalo, pero no por atentados o por su romance, sino que por el ámbito laboral, ya que se ha comenzado a decir que el rapero Santa Fe Klan, aparentemente habría decidido rechazar colaboración musical con la cantante del regional mexicano, debido a que lealtad y por miedo a dañar su reputación.

Como se sabe, en marzo del año 2023, Cazzu realizó una colaboración musical al lado del famosos rapero anteriormente mencionado y Los Ángeles Azules, titulada como Tú y Tú, que fue todo un éxito y marcó la carrera de la argentina que fue punto clave para su reconocimiento en México. Ahora, según informes, cuando se desató el drama con la rapera, Ángela quiso colaborar con Santa Fe Klan para disque superarla.

Cabe recordar que en el pasado, el intérprete de Nada Es Para Siempre, a dueto con Danna Paola, en una entrevista aseguró que la hija del famoso cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, lo buscó para hacer una colaboración musical juntos, pero que él prefirió rechazar esta propuesta por cuestión de reputación, ya que en ese momento el escándalo de infidelidad estaba en su mayor auge: "Me llamó 'La Ángela' para pedirme grabar juntos una canción y yo le dije que no iba a dañar mi carrera por esa colaboración".

Ahora, a través de la cuenta de Instagram de 'Michismicito', aseguró que la creadora de temas como En Realidad, estaba tan desesperada por limpiar su imagen y a la vez superar a Cazzu, que supuestamente habría llamado "desesperada" al rapero mexicano, pidiendo que por favor le diera la oportunidad de tener una colaboración musical juntos: "'Santa, yo también quiero hacer una colaboración contigo'", aseguran que decía el mensaje.

Con respecto a la respuesta del intérprete de temas como Por Mi México, al parecer habría sido mucho más que lo que dijo, sino que en realidad le habría afirmado que por el tema de Christian Nodal, no quería que su reputación se viera afectada por ambos, y que al ser la afectada Cazzu, había un punto de lealtad porque es su amiga: "No, para empezar le guardo lealtad a mi amiga y segundo, no voy a manchar mi carrera ni mi imagen por tus funas y dramas", afirman fue su respuesta. Hasta el momento, Santa Fe no ha salido para confirmar o desmentir lo agregado.

Fuente: Tribuna del Yaqui