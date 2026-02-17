Sergio Mayer se destapa como el habitante sorpresa de 'La Casa de los Famosos' de Telemundo

Ciudad de México.- El inicio de las transmisiones de la reciente entrega de La Casa de los Famosos a través de la señal de Telemundo ha traído consigo una serie de especulaciones y datos sobre los integrantes que conforman el grupo de habitantes. A medida que avanza el lanzamiento, la atención se centró en los perfiles que no habían sido anunciados con antelación por la cadena televisiva, lo cual generó varios rumores.

Entre las figuras que más conversación habían generado en redes sociales se encuentra Sergio Mayer, actor y político que ya cuenta con experiencia en este formato tras su paso por la edición realizada en México. Aunque en un principio se manejó la versión de que el creador de Solo para Mujeres tendría una participación externa, posiblemente como panelista en las galas, este martes se confirmó oficialmente que se une a la casa.

Sergio Mayer optó por suspender sus actividades en la Cámara de Diputados para sumarse nuevamente a este proyecto televisivo. El representante del partido Morena tramitó una solicitud ante la Mesa Directiva en San Lázaro para separarse de sus funciones de manera temporal, la cual recibió luz verde recientemente. De acuerdo con el registro número 3246 emitido por el órgano legislativo, se le otorgó una licencia por tiempo indefinido, situación que le ha permitido ingresar a La Casa de los Famosos en su edición de Estados Unidos.

La incorporación de Mayer ocurrió durante la transmisión de apertura, donde apareció como un elemento sorpresa para la audiencia y los demás concursantes. Con vestimenta negra y gafas oscuras, el ahora concursante subió al escenario sin conocerse su identidad. En sus primeras declaraciones frente a las cámaras, aludió a su participación en ediciones pasadas del formato en México, indicando que buscará replicar la dinámica intensa que generó con su antiguo equipo.

Cuando Sergio Mayer, siendo diputado federal, entró a La Casa de los Famosos. En febrero de 2026: pic.twitter.com/AAy9voOQYX — Momentos Surreales de la Política Mexicana uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@momentos_polmex) February 18, 2026

Las redes sociales de la producción destacaron su perfil enfocado en la estrategia y el carácter fuerte. Con este movimiento, Mayer deja temporalmente su faceta política para someterse al encierro y la vigilancia 24/7, retomando su carrera en el entretenimiento y compitiendo por el premio final ante diversas personalidades del medio artístico. La lista completa de los habitantes incluye a Lupita Jones, Kunno, Jailyne Ojeda, Laura Zapata, Caeli y Kenny Rodríguez.

Por otro lado, la situación de Yina Calderón ha generado comentarios distintos; si bien su nombre sonaba para habitar la casa, reportes recientes indican que podría haber modificado su rol para desempeñarse desde el panel de discusión, dejando su lugar en la competencia a otro perfil. La audiencia se mantiene a la espera de ver cómo se desarrolla la convivencia entre este variado grupo de personalidades.

#Tendencias | El político y actor mexicano, Sergio Mayer, es el habitante sorpresa en 'La Casa de los Famosos' de Telemundo uD83EuDD29uD83DuDD25#LCDLF6 #SergioMayer #Telemundo pic.twitter.com/hH0SDnTmLe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui