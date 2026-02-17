¿Te preocupa el bienestar de tu mascota? Síntomas de pánico y ansiedad en perros y cómo ayudarlos

Ciudad de México.- En caso de que el bienestar emocional y psicológico de tu mascota sea una causa de preocupación en su hogar, aquí presentamos síntomas para identificar la ansiedad y un ataque de pánico en tu perro, además de los posibles factores tras este problema y cómo ayudarlos a sanar.

Hoy en día, las mascotas no son solo un perro o un gato que cuida de la casa, sino que es un miembro más de la familia, y día con día salen más estudios sobre la lealtad, el amor y los múltiples beneficios de tener un perro en el hogar, así como se han difundido videos de los heroicos actos de algunos caninos para proteger y salvar a sus dueños. Cabe recordar que siempre se ha considerado a los perros el mejor amigo del hombre, y ya hay muchos estudios para mantener la salud física y emocional en las óptimas condiciones.

Así como las personas, las mascotas pueden enfermarse de gripa, sufrir dolor emocional, depresión, y por supuesto, enfrentar ataques de pánico y de ansiedad, aunque no de la misma manera que en las personas, por lo que también las reacciones, los síntomas y el tratamiento es diferente. Aunque no es algo notorio a simple vista, si se presta atención y se tiene una buena relación entre humano y can, los síntomas que saltarán a la vista son los siguientes:

Jadeos constantes e intensos: Si no ha tenido actividad física exhaustiva, que active su ritmo cardíaco o altere su respiración, el jadeo es el mayor signo de que algo inquieta a tu perro.

Si no ha tenido actividad física exhaustiva, que active su ritmo cardíaco o altere su respiración, el jadeo es el mayor signo de que algo inquieta a tu perro. Temblores o espasmos musculares: La tensión ante el estrés y pánico en el can podría ocasionar que tiemble sin control.

La tensión ante el estrés y pánico en el can podría ocasionar que tiemble sin control. Bostezos o lamido insistente: Si tu perro se lame constantemente las patas o los labios, podría estar tratando de calmar su ansiedad.

Si tu perro se lame constantemente las patas o los labios, podría estar tratando de calmar su ansiedad. Vocalizaciones como ladridos o gemidos: Si no está herido o no hay una razón externa para estos ruidos, puede ser que la ansiedad en tu perro lo angustie.

Si no está herido o no hay una razón externa para estos ruidos, puede ser que la ansiedad en tu perro lo angustie. Agresión inusual o inesperada: Si nunca había atacado, gruñido o mordido a miembros de la manada (familia u otros animales), este comportamiento sería una manera de liberar la ansiedad o su manera de defenserse.

Si nunca había atacado, gruñido o mordido a miembros de la manada (familia u otros animales), este comportamiento sería una manera de liberar la ansiedad o su manera de defenserse. Intentos de escapar de la situación: Si tu perro comienza a arañar frenéticamente las puertas, morder objetos que nunca antes, es su manera de tratar de calmarse.

Si tu perro comienza a arañar frenéticamente las puertas, morder objetos que nunca antes, es su manera de tratar de calmarse. Paralización: Si la causa es un lugar o una persona, en situaciones de miedo extremo, suelen no moverse y quedarse en el mismo lugar todo el tiempo que el objeto de su miedo o ansiedad esté presente.

Si la causa es un lugar o una persona, en situaciones de miedo extremo, suelen no moverse y quedarse en el mismo lugar todo el tiempo que el objeto de su miedo o ansiedad esté presente. Ocultamiento: Como método de supervivencia, el can busca esconderse de aquello que le causa su miedo o ansiedad.

Como método de supervivencia, el can busca esconderse de aquello que le causa su miedo o ansiedad. Vómito y diarrea: Como a las personas, los malestares emocionales pueden manifestarse físicamente.

“Ansiedad”:

¿Qué causa los ataques de pánico en los perros?

En los perros, los ataques de pánico y de ansiedad tienen causas que puede ser más complejas, ya que de ser un perro rescatados, podría ser desencadenantes de emociones abrumadoras, recuerdos dolorosos, así como un condicionamiento al miedo a ciertos lugares o situaciones, como el ser golpeados con algún objeto para no tener cierto comportamiento, como ladrar en parques o subirse a muebles. De la misma manera, puede ser una mala socialización y falta de adiestramiento, actividad física necesaria o de atención.

De no tratarse, la ansiedad en los perros puede volver un problema crónico que va escalando, ocasionando que sea desobediente, destruya cosas, en paseos se comporte agresivos o sea tan estresante que las emociones desbordadas causarían que "sobrepase el umbral" del dolor.

Como ayudarles a controlar la ansiedad y ataques de pánico

En caso de que tu mascota presente síntomas de ansiedad o ataques de pánico, lo mejor es mantener la calma, brindar un consuelo, ya sea una caricia o usar una voz suave y controlada para intentar calmarlo, además de ocupar la mente del can en otra cosa, como un objeto o actividad física, como jugar con la pelota, con su juguete favorito o simplemente sacarlo de paseo y estimularlo mentalmente. De la misma manera se ha comprobado que música como el reggae y el rock suave, podrían relajar a tu perro.

En casos extremos, se recomienda atención veterinaria para que se pueda medicar con suplementos tranquilizantes o expertos en comportamiento para llegar a la raíz del problema y tratarlo.

