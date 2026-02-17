Ciudad de México.- El fenómeno de los therian cada vez cobra más relevancia en México y, recientemente, se ha dado a conocer que se ha convocado a reuniones en diferentes partes de la República como Ciudad de México, Monterrey y Sonora; aquí todos los detalles de estas congregaciones de la comunidad compuesta principalmente por jóvenes que aseguran identificarse psicológica y espiritualmente como animales.

En la Ciudad de México se ha difundido por medio de las redes sociales una convocatoria para la primera reunión therian programada para el día domingo 22 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la ciudad de Monterrey, su primer encuentro se realizará el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas, en la 'Explanada de Rectoría' de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La UNAM aún no ha informado que la reunión convocada en su institución sea parte de alguna actividad cultural, académica o por parte del instituto. Ya que la convocatoria surgió a través de redes sociales y no por un comunicado oficial.

Therians: Convocan a primera reunión en la Ciudad de México, Monterrey y Sonora

En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la reunión comenzará a partir de las 14:00 horas; sin embargo, a las 15:00 horas se iniciará con el evento principal conocido como 'Paseo Felino'. Un recorrido que pretende ser una muestra de orgullo y pertenencia para que los asistentes puedan expresar su identidad libremente. Sin embargo, la institución no ha confirmado que se trate de una actividad académica.

Por su parte, en Ciudad Obregón, Sonora, en la plaza 'Álvaro Obregón', la primera reunión se propone que sea el día 27 de abril de 2026, desde las 15:00 a las 18:00 horas. De acuerdo con la difusión en redes sociales, todas las reuniones se han establecido en puntos con un espacio abierto.

Los therians son personas que expresan su identidad como un animal específico, ya sea desde un punto espiritual o psicológico. No es una ilusión estética, sino una conexión profunda de que su esencia pertenece a una especie distinta, a pesar de habitar un cuerpo humano.

Esta distinción es importante para evitar confusiones con otras comunidades como lo es la comunidad furry, ya que, mientras los furries suelen tener un enfoque en el arte y la creación de personajes antropomórficos y el uso de disfraces por expresión creativa, un therian describe una conexión espiritual con el animal con el que se identifica; no solo es un personaje, sino una parte integral de su ser.

Fuente: Tribuna del Yaqui