VIDEO: Arrestan a Shia LaBeouf; el actor de 'Transformers' golpeó ebrio a encargado de bar en EU

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El reconocido actor y director estadounidense, Shia LaBeouf, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que se acaba de filtrar video en el que lo arrestan, después de que fue atendido por paramédicos. En los informes se revela que el actor de Transformers, estando en estado de ebriedad golpeó a uno de los encargados de bar en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans informó a TMZ, que la madrugada de este martes 17 de febrero del 2026, recibieron una llamada porque un hombre estaba alterando el orden en el bar llamado Mardi Gras, ubicado en el Barrio Francés de Nueva Orleans. Al llegar al lugar de los hechos, la Policía tuvo que poner bajo arresto al reconocido actor estadounidense, y ahora, se saben todos los detalles de los hechos.

Según las declaraciones, el actor de El Recolector ya estaba pasado de copas cuando comenzó a generar "alboroto excesivo" al interior del bar anteriormente mencionado, por lo que uno de los empleados del lugar le pidió que se fuera, y lo obligó a salir del lugar, lo que al parecer despertó la ira del artista, ya que señalan que una vez fuera del bar, comenzó a golpear al empleado con el puño en varias ocasiones, armando una intensa pelea, que concluyó cuando el famoso decidió darla por terminada e irse.

Aunque esto parecía ser el fin de los hechos, según los reportes, Shia regresó más agresivo y varias personas tuvieron que intervenir para sujetarlo y parar la pelea, pero que el actor de El Misterio de los Excavadores, siguió lanzándose en contra del hombre y alcanzó a golpearlo en la parte superior del cuerpo, y al verse limitado una vez más, golpeó a uno de los interventores en la nariz para liberarse, sin embargo, afirman que volvieron a someterlo y no dejaron que se levantara hasta que las autoridades llegaron al lugar, alrededor de la 01:00 am.

Finalmente, la Policía afirmó que el actor de Eagle Eye, también tuvo que recibir atención médica, mencionando que incluso tuvo que ser trasladado al hospital para recibir el tratamiento adecuado por sus lesiones, que son desconocidas hasta el momento, pero, pese a estas, una vez que fue dado de alta fue arrestado y se encuentra detenido por dos cargos de agresión simple. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui