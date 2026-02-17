(VIDEO) Belinda no contiene el llanto y se derrumba en homenaje a Milkman durante su show en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El pasado 16 de febrero, Belinda, una de las cantantes y actrices españolas más queridas por el público mexicano, se presentó en el Carnaval Internacional de Mazatlán, donde decidió realizar un homenaje al fallecido rapero y productor mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman, quien perdió la vida el 12 de febrero a los 36 años, tras permanecer hospitalizado varios días por una hemorragia interna que lo mantuvo en terapia intensiva.

Ante los asistentes, la exintegrante de Televisa interpretó Sueño de ti, sencillo en el que colaboró con Óscar junto al grupo Motel en 2013. Sin embargo, la cantante de 36 años se encontraba muy concentrada en su interpretación y, en ese momento, comenzaron a proyectarse en la pantalla trasera imágenes del productor; de inmediato se percibió un cambio en su voz, reflejo de lo que le afectaba ver a su colega.

Evidentemente, no pasó mucho tiempo para que las lágrimas brotaran, provocando que el video se hiciera viral y que los internautas empatizaran con el dolor de la artista, quien actualmente graba la serie Carlota en España. De hecho, como recordatorio, hace un par de días Belinda le dedicó algunas palabras a Milkman en su cuenta de Instagram, donde lo llamó "hermano" y agradeció a cada una de las personas que donaron sangre y aportaron económicamente para intentar salvar su vida.

Uno de los momentos más emotivos

"Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano MILK ha fallecido esta tarde. No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes, a los que me han escrito y acompañado estos días. Gracias a los que donaron sangre y dinero y a quienes han estado al pendiente de nosotros", compartió la protagonista de Amigos x siempre.

Belinda se pone sentimental al recordar a MILKMAN en su concierto en #Mazatlan #QEPD #Milkman siempre con nosotros ?? pic.twitter.com/qyHlby1Nog — We Are Warriors uD83CuDFF9 We Are Belifans (@Belinderisimo) February 17, 2026

A pesar del emotivo momento, la ex de Christian Nodal se pronunció este día en la misma plataforma con varias fotografías del show, donde aseguró que estas 48 horas en México le ayudaron a recargarse de "a energía más bonita que existe". Posteriormente, tuvo que regresar a España para continuar con el proyecto a cargo de Sony Pictures Television, que se espera sea estrenado a mediados o finales de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui