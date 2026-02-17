VIDEO: A Shakira se le 'aparece Piqué' en concierto de El Salvador y su reacción impacta a redes

San Salvador, El Salvador.- La reconocida cantante de origen colombiano, Shakira, está dando mucho de que hablar al haberse viralzado video en el que tiene una muy impactante reacción al momento en el que parece que se le 'apareció' Gerard Piqué, al estar en pleno concierto en El Salvador. Como era de esperarse, en redes sociales los internautas han dejado su divertida percepción de la situación.

Como se recordará, en el año del 2022, el nombre de Shakira y Piqué estuvieron meses envueltos en la controversia, después de que se confirmara que el futbolista y la intérprete de Si Te Vas, se separaron tras 12 años juntos y dos hijos. Después de esto, se confirmó que el exdeportista español estaba en una nueva relación con Clara Chía, que fue señalada como la mujer con la que llevaba tiempo siéndole infiel a la artista colombiana, comenzando una serie de severos ataques mediáticos en su contra.

Aunque usualmente estos ataques, bromas, abucheos y constantes crítica han sido dirigidos hacía la pareja española, ahora, fue el turno de la intérprete de Copa Vacía la que se llevó el susto de su vida con uno de los asistentes al concierto que ofreció el pasado lunes 16 de febrero en El Salvador. El momento fue captado en video y ya se está volviendo más viral en varias redes sociales, como lo es X anteriormente conocida como Twitter, que la ocasión en la que se cayó en pleno show.

En el material audiovisual, se puede ver como la cantante está bajo el escenario saludando a sus fans, mientras que interpreta el tema dirigido contra su ex, Sesion Music Vol. 53, que realizó a dueto con Bizarrap, cuando de la nada parece ver al padre de sus hijos y su rostro, se transforma de una sonrisa, a una mueca entre sorpresa, incredulidad y miedo, que ya le ha dado la vuelta a todo Internet.

Cabe mencionar que este no era el verdadero Piqué, sino que uno de los asistentes al concierto de la intérprete de Las de la Intuición, se amarró una fotografía del exfutbolista del Barcelona, pero a primera vista, con toda la gente al rededor, la artista se confundió y creyó ver al padre de sus dos hijos entre la multitud.

Fuente: Tribuna del Yaqui