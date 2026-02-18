Abogado de Alicia Villarreal confirma que propiedad de la cantante fue embargada por autoridades

Ciudad de México.- A través de una entrevista para reporteros de Imagen TV, uno de los abogados de la reconocida cantante de rancheras mexicana, Alicia Villarreal, ha decidido aclarar escándalos de su clienta, por lo que confirmó que una propiedad fue embargada por las autoridades, pero, destacó que este proceso está siendo investigado, ya que podría tratarse de una equivocación con la exvocalista de Grupo Límite.

Actualmente, Alicia sigue en medio de una intensa batalla legal en contra de su ahora exesposo, Cruz Martínez, al cual hace exactamente un año acusó de haberla violentado después de que comenzaran el proceso de separación al ser captado con una misteriosa mujer en concierto de los Kumbia Kings. Ahora al parecer se encuentra en medio de un nuevo escándalo, debido a que se dice que fue embargada.

Ante esto, el abogado Gerardo Rincón, que es uno de los representantes legales de la famosa 'Güerita Consentida', ha salido a confirmar que una de las propiedades de la artista fue embargada, pero declaró que es parte de unos procedimientos legales, que él se encuentra revisando en ese momento, para poder validar la información dada: "Son varios procedimientos, hay amparos, hay mucho procedimiento ahí, son unas cuestiones de embargos en un domicilio que no era, es lo que estoy validando ahorita".

El abogado en derecho, ante las cámaras de Sale el Sol reveló que los documentos que tiene, no corresponden a la casa de la intérprete de Ay Papasito, pues tiene un número diferente al de su inmueble, por lo que también valora el que haya sido un error y de ser así evalúa lo que seguirá después de confirmarse esto: "Vamos a pensar que fue algún error, vamos a revisarlo, pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por el actuario, va a proceder conforme a derecho".

Finalmente, indicó que el caso continúa en análisis y que cualquier determinación dependerá de los resultados que arroje la validación del procedimiento, por lo que solamente puede dejar en claro que sí hubo embargo hace un tiempo, pero que esto sigue siendo evaluado para avanzar conforme a lo que siga, según sea el caso de si es en su contra o simplemente un error de domicilio.

Fuente: Tribuna del Yaqui