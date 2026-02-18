Cambios de último momento en 'La Casa de los Famosos'; Ellos son los verdaderos habitantes en Telemundo

Ciudad de México.- Esos son los verdaderos habitantes que ingresaron a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, después de que sí se realizaran cambios de último momento, cambiando a una de las confirmadas como panelistas, y se agregara un integrante sorpresa que dejó a todos en completo shock. De la misma manera, descubre cuáles son las dinámicas preparadas y los días que se jugarán.

El pasado martes 17 de febrero se estrenó la sexta temporada del reality show de Telemundo, después de varios meses de una larga espera, que estuvo plagada de especulaciones y rumores, como el supuesto ingreso de la polémica influencer colombiana, Yina Calderón. En este inicio de la emisión, que estaría al aire por dos meses y medio, se mostraron cambios de último momento que dejaron a todos sorprendidos.

¿Quiénes son los participantes de la emisión y a qué se dedican?

Como se sabe, los confirmados oficialmente, semanas antes del comienzo, fueron la primera Miss Universo de origen mexicano, Lupita Jones, el creador de la famosa 'Caminata 4K', Kunno, la modelo e influencer, Jailyne Ojeda, la villana de melodramas y también cantante, Laura Zapata, la influencer y estrella de realitys, Caeli, y finalmente, la originaria de Colombia que brilló el año pasado en La Casa de los Famosos de su país natal Yina, quién resultó que al final no sería una de las habitantes, y en su lugar colocaron el diputado morenista, Sergio Mayer, quién incluso pidió un permiso especial al Congreso.

A estos confirmados, se le sumaron Kenny Rodríguez, conocido por Love Island USA, así como uno de los ganadores de El Gran Hermano USA e influencer, Josh Martínez, que entró de la mano con la colombiana Laura González, conocida como 'Laura G', famosa por sus novelas y participaciones en realitys deportivos como Guerreros 2018, el modelo fitness, Fabio Agostini, la creadora de contenido de estilo de vida en inglés y español, Zoe Bayona, y el exnovio de Niurka que salió del clóset tras su separación, Eduardo Antonio 'El Divo', y el coach de vida fitness, Stefano Piccioni.

Sergio Mayer pidió licencia para dejar su curul en San Lázaro y... entrar a La Casa de los Famosos #LCDLF6



Su lugar ahora será ocupado por su suplente, Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abastos, quien irónicamente antes había exigido su renuncia por considerarlo… pic.twitter.com/szsBdgad8o — Fernanda Familiar (@qtf) February 18, 2026

De la misma se vieron a exactores de Televisa, como el galán de melodramas español, Horacio Pancheri, la también presentadora, Curvy Zelma, la villana de novelas, Vanessa Arias, junto a las celebridades de TV, como Oriana Marzoli, Julia Argüelles y Celinee Santos, y los influencer Yoridan Martínez y Kenzo Nudo, que fue enviado al destierro en sus primeros dos días.

¿Cuáles serán las dinámicas por las que competirán?

Según los informes, todos los lunes, a partir del lunes 23 de febrero, serán de Eliminación, o sea, se conocerá al famosos que sale por falta de votos, todos los martes se hará la Prueba del Líder, que gana inmunidad a la nominación, los miércoles será la Prueba para el Presupuesto, o sea, si tendrán los fondos completos o a la mitad para hacer super, los jueves serán las Galas de Nominación, en el que salen entre 4 o 5 nominados, los viernes serán de Duelo de Salvación, para saber si el líder la conserva o se lo gana un compañero, y finalmente, los domingos son de Salvación, se elige al que sale de placa, y Posicionamiento.

Aquí oficialmente los 21 habitantes de La casa de los famosos Telemundo pic.twitter.com/zLbj0cvD03 — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui