"Era lo más lógico": Ricardo Monreal sobre el permiso de Sergio Mayer para asistir a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo de Parlamento de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en una entrevista con los medios de la Cámara de Diputados, informó que el diputado federal Sergio Mayer Bretón notificó sobre su posible participación en un reality show, 'La Casa de los Famosos' de Telemundo

"Me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir licencia; creo que era lo más lógico", mencionó. "Lo otro de mantenerse como diputado no hubiera sido conveniente", adjuntó Monreal, afirmando estar de acuerdo, ya que las actividades legislativas son incompatibles con la participación de Mayer en el reality; sin embargo, se mostró en desacuerdo con que el diputado federal abandone su puesto para atender asuntos ajenos a la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal declara: 'Era lo más lógico'. Sobre el permiso de Sergio Mayer para asistir al reality show

Además de mencionar que es un asunto que cada uno debe valorar, Monreal comentó: "Tenemos que revisar, como se dijo, poner filtros, pero eso es un asunto del partido, no mío, y ojalá cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí". Mayer se ausentará del congreso para asistir al reality show después de ser confirmado de último momento para el programa emitido por la cadena de televisión estadounidense Telemundo. Por este motivo, se le otorgó una licencia indefinida para ausentarse de la Cámara de Diputados, ya que el programa tendrá una duración aproximada de 17 semanas.

Ricardo Monreal señala que se deben poner filtros para la elección de los legisladores.

Señala que el diputado Sergio Mayer le avisó que pediría licencia para participar en un reality show. pic.twitter.com/OU9Sc90z6V — Monica Garza (@monicagarzag) February 18, 2026

Sin embargo, no es la primera que Mayer genera polémica por descuidar sus labores legislativas. En el año de 2025 fue criticado por su participación en un evento de reconocimiento a la Sonora Santanera, ya que, mientras acontecía el evento, la Cámara de Diputados realizaba la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrad.

Fuente: Tribuna del Yaqui