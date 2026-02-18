Escándalo en la Realeza: Expríncipe Andrés enfrenta nuevas acusaciones de abuso tras caso Epstein

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta la Realeza sigue en el escándalo, debido a que recientemente se ha dicho que el expríncipe Andrés estaría enfrentando nuevas acusaciones de abuso, debido a que autoridades del Reino Unido investigan sobre el caso de Jeffrey Epstein más a fondo su participación en la polémica red de tráfico sexual, en la que han salido a la luz más víctimas.

Al inicio de toda la investigación en el caso de tráfico sexual y pedofilia en contra del fallecido empresario y financiero de origen estadounidense, salió a la luz el nombre del hijo de la Reina Isabel II, debido a que una de las víctimas de nombre Virginia Guiffre, quien se quitó la vida en el 2025, denunció legalmente al ahora exroyal de haber abusado de ella cuando era solo una joven de 17 años de edad, pero ahora, se ha sumado otra mujer.

Fue poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberara más de tres millones de documentos en este polémico caso, salió a la luz, el testimonio de una bailarina exótica, que afirmó que fue engañada por Andrés Mountbatten Windsor y Epstein de hacer "varios actos sexuales", obligarla a un trío y hasta hacerles un baile por 10 mil dólares, y no recibir más que una pequeña fracción de lo acordado.

Escándalo en la familia real británica.



El príncipe Andrés recibió 12£ millones para pagar a Virginia Giuffre, víctima de Epstein y evitar un juicio por abuso sexual.



7£ habrían procedido de la Reina.



La monarquía vuelve al centro del caso Epstein.pic.twitter.com/DiaLQGauOk — JuanFran Albert (@JFranAlbert) February 13, 2026

Ahora, se ha dicho que el hermano menor del Rey Carlos III enfrenta otra polémica, pues mientras que siete fuerzas policíacas se encuentran investigando los archivos de Epstein en los que aparece, junto a toda la documentación a nivel nacional, junto a jefes de Policía del Reino Unido, en los que aparece que tuvo hasta 90 vuelos a la terminal privada de Stansted realizados en el avión propiedad de Jeffrey, donde se descubre que pese a que dijo que perdió contacto al ser arrestado, 15 ocurrieron después de estos hechos.

A esta brigada, que ha sacado más escándalos que hunden al hijo del fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, se le ha sumado la Policía de Essex, que optó por enfocarse en los registros de estos 90 vuelos, quienes se subieron, los correos electrónicos con respecto a ellos, su destino, tiempo de duración en dicho destino y demás. Ante esto, se ha dicho que las autoridades ya encontraron al menos una víctima que fue trasladada a Stansted en el Lolita Express, antes de ser introducida clandestinamente en el Palacio de Buckingham.

Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con los vuelos privados que entran y salen del aeropuerto de Stansted tras la publicación de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia de EE. UU. Al menos otras seis fuerzas han iniciado investigaciones criminales o están evaluando evidencia dentro de los tres millones de páginas de los archivos", aseguró la Policía de Essex.

La ex del príncipe Andrés, Victoria Hervey, afirma ahora que Epstein podría estar viviendo una vida secreta en Israel



Afirma que los archivos de Epstein la han convencido de que es más probable que Epstein esté vivo que muerto.



"Ya ni siquiera creo que Epstein esté muerto".uD83CuDFAF pic.twitter.com/LzQpppMMss — uD83CuDF10EL GRAN DESPERTARuD83CuDF10 (@destapandolose1) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui