Filtran FOTOS de Pedro Pascal al pasear del brazo con guapo exfutbolista chileno; serían pareja

Nueva York, Estados Unidos.- El medio estadounidense de TMZ, a través de sus redes sociales acaban de filtrar fotos del reconocido actor, Pedro Pascal, mientras que se encuentra muy feliz y sonriente al pasear del brazo con el guapo exfutbolista chileno, Rafael Olarra, que se está comenzando a decir que es su pareja actual, lo que sería la primera vez que se sepa que es miembro de la Comunidad LGBT.

Actualmente, Pedro está en el cima de su carrera, siendo reconocido por sus papeles como en The Last Of Us, y su integración al universo de héroes más reconocidos del cine, el MCU, que lo llevará a formar parte del filme Avengers: Doomsday, que se estrenará el próximo me de diciembre del 2026. Pero, toda esta fama que sigue en aumento, se traduce en una mayor atención en lo que es él como persona, o sea, su vida personal.

Uno de los puntos que el público más busca saber son las parejas del reconocido actor de Game Of Thrones, pero, Pedro siempre se ha encargado de mantener muy en secreto aspecto de su vida, negándose a mostrarse públicamente con alguna celebridad en plan de romance o alguna persona que tenga su corazón, aunque ha sido vinculado amorosamente con la reconocida actriz estadounidense, Jennifer Aniston.

ESO PEDRO!! EH! uD83DuDC4F EH!



uD83DuDCF9 ulyandernesto | instagram



pic.twitter.com/jqIMirIDAG — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 9, 2026

Ahora, el actor de The Last of Us vuelve al centro del escándalo y está dando de que hablar sobre su vida amorosa, debido a que fue captado tomado del brazo de Rafael Olarra, que es un exfutbolista chileno, conocido por ser la expareja del también actor estadounidense, Luke Evans: "Tenemos fotos de ellos tomados del brazo mientras se dirigían a tomar un almuerzo dominical", detalló el medio en su sitio web.

TMZ señaló que ambas celebridades "iban muy bien vestidos mientras recorrían el Lower East Side, paseando un poco antes de su comida".

Pedro Pascal and Rafael Olarra were spotted last 3 days on a date after their honeymoon and have since been going to movies together. Social media is happy for them. pic.twitter.com/aHwKa8nP7V — PopPulse (@PoppPulse) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui